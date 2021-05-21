Карпати наприкінці травня замело снігом: з'явилося епічне фото

Зима на Західній Україні не збирається відступати. Так, 21 травня на високогір'ї Карпат, а саме на горі Піп Іван, залишається лежати сніг, а температура повітря опустилася до -1 градуса морозу.
Про це повідомляється на сторінці Чорногорського гірського пошуково-рятувального поста в Facebook.
"Станом на 7:15 21.05.2021 на г.Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями. Вітер північний, північно-західний, 5-6 м/с. Температура повітря -1°С", - сказано в повідомленні.
На фотографії ми можемо побачити, заметену снігом землю і траву.
У коментарях українці відзначили, що весна вже занадто затрималася в нашій країні, адже зараз кінець травня.
Як ми раніше повідомляли, синоптик розповіла, що в Україну йде сонце і тепло. Вона повідомила, де в країні чекати травневої погоди.