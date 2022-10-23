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Карпатський гриб-рекордсмен, який росте швидке за бамбук (фото)

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Україна, Неділя 23 жовтня 2022 12:29
Карпатський гриб-рекордсмен, який росте швидке за бамбук (фото) Фото: В Україні росте гриб-рекордсмен (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

В карпатських лісах росте український гриб-рекордсмен. Його унікальність в дуже швидкому рості, який порівнюють з ростом бамбука. Можна сказати, що гриб росте просто на очах.

Що відомо про таку рідкість - читайте в матеріалі Styler нижче.

Мова йде про веселку, або ж "сморчок"

Веселка звичайна (Phallus impudicus L.) - вид грибів роду веселка. Народна назва грибу "панна", ще його називають "відьомське яйце", "веселкою смердючою". А в перекладі з латині буквально - "фалос безсоромний".

Мабуть, останню назву сморчку дали через схожість на чоловічий статевий орган, а також здатність швидко збільшуватися у розмірах.

Карпатський гриб-рекордсмен, який росте швидке за бамбук (фото)Карпатський гриб-рекордсмен, який росте швидке за бамбук (фото)

Фото: Веселка смердюча (wikipedia)

Як швидко росте гриб

Веселці смердючій належить рекорд швидкості росту серед грибів. За 1 хвилину шапка піднімається на 5 мм - вона росте просто на очах і вдвічі швидше за бамбук.

У деяких країнах веселка вважається афродизіаком, присвяченим богині родючості Церері.

Карпатський гриб-рекордсмен, який росте швидке за бамбук (фото)

Фото: Молодий грибочок має білу шапку (wikipedia)

Гриб їстівний, але не завжди

Веселка їстівна лише в стадії яйця. Його після видалення слизької оболонки можна вживати сирим, у салатах або смаженим, нарізавши тонкими скибками та обкачавши в сухарях.

Всередині "яйця" під щільною, товстою, слизькою оболонкою знаходиться зеленуватий крихкий м'якуш. Запах слабкий, нагадує редьку, сиру картоплю чи сиру землю.

Карпатський гриб-рекордсмен, який росте швидке за бамбук (фото)

Фото: "Відьомське яйце" в розрізі (wikipedia)

У народній медицині гриб веселку використовують як засіб при серцево-судинних, легеневих, шлунково-кишківникових проблемах.

Раніше ми писали, що на Волині знайшли білий гриб-гігант, за яким може сховатися грибник.

Також читайте, як не отруїтися їстівними грибами.

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