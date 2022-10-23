Карпатский гриб-рекордсмен, который растет быстрее бамбука (фото)
В карпатских лесах произрастает украинский гриб-рекордсмен. Его уникальность в очень быстром росте, сравнимом с ростом бамбука. Можно сказать, что гриб растет прямо на глазах.
Что известно о такой редкости – читайте в материале Styler ниже.
Речь идет о веселке, или "сморчке"
Веселка обыкновенная (Phallus impudicus L.) – вид грибов рода Веселковые. Народное название гриба "панна", еще его называют "ведьмино яйцо", "сморчком вонючим". А в переводе с латыни буквально - "фаллос бесстыдный".
Пожалуй, последнее название сморчку дали из-за похожести на мужской половой орган, а также способности быстро увеличиваться в размерах.
Фото: Веселка (wikipedia)
Как быстро растет гриб
Веселке обыкновенной принадлежит рекорд скорости роста среди грибов. За 1 минуту шапка поднимается на 5 мм – она растет прямо на глазах и вдвое быстрее бамбука.
В некоторых странах гриб считается афродизиаком, посвященным богине плодородия Церере.
Фото: Молодой грибочек имеет белую шапку (wikipedia).
Гриб съедобный, но не всегда
Веселка съедобна только в стадии яйца. Его после удаления скользкой оболочки можно употреблять сырым, в салатах или жареным, нарезав тонкими ломтиками и обвалянным в сухарях.
Внутри "яйца" под плотной, толстой, скользкой оболочкой находится зеленоватая хрупкая мякоть. Запах слабый, напоминает редьку, сырой картофель или сырую землю.
Фото: "Ведьмское яйцо" в разрезе (wikipedia)
В народной медицине гриб используют как средство при сердечно-сосудистых, легочных, желудочно-кишечниковых проблемах.
Ранее мы писали, что на Волыни нашли белый гриб-гигант, за которым может спрятаться грибник.
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