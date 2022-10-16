Отруїтися можна навіть їстівними грибами: правила безпечного споживання
Отруїтися можна навіть грибами, що належать до їстівних, якщо порушувати умови збирання, обробки і споживання.
Про правила безпечного поводження з лісовими грибами розповіли в Держспоживслужбі Вінницької області.
Основні правила споживання
- Краще за все відмовитись від споживання дикорослих грибів, замінивши їх штучними, які контролюють і продають у торговельній мережі.
- Не купуйте гриби з рук на стихійних ринках;
- Уважно оглядайте гриби під час збору, звертайте увагу на колір капелюшка, губки, ніжки.
- Збирайте лише добре знайомі вам гриби, за найменшого сумніву одразу викиньте гриб.
- Не беріть занадто молоді чи старі гриби, їх легко переплутати з отруйними.
- Не збирайте гриби поблизу трас, підприємств, забруднених територій, адже гриби вбирають у себе, мов губка, отруйні речовини, зокрема важкі метали.
- Не збирайте гриби за посушливої погоди - гриби пересихають і концентрація токсинів в них збільшується.
- Не куштуйте сирі гриби.
- Вдома ще раз ретельно перевірте гриби.
- Готуйте гриби протягом першої доби після збирання.
- Варіть гриби не менше трьох разів, щоразу у новій підсоленій воді не менше 30 хвилин.
- Зберігайте страви з грибами в холодильнику в емальованому посуді не більше доби.
Годувати грибами чи стравами з них дітей до 12 років не можна! Не варто їх їсти вагітним, жінкам, що годують грудьми, людям похилого віку.
Симптоми отруєння грибами
Такі симптоми включають нудоту, блювання, різкий біль у животі, діарею, запаморочення, підвищену температуру, зниження пульсу, задуху, судоми, відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги), поява галюцинацій.
Важливо, що ознаки отруєння грибами можуть проявитися як через 30 хвилин після споживання, так і протягом кількох днів.
Якщо ви отруїлися
- Терміново викличте "швидку", зателефонувавши "103".
- Промийте шлунок чистою простою водою без добавок.
- Дотримуйтеся постільного режиму.
- Вживайте багато рідини (вода, підсолена вода чи прохолодний чай)
- Прийміть сорбенти, щоб пришвидшити вихід токсинів.
Категорично заборонено вживати алкогольні напої, будь-яку їжу чи молочні та кисломолочні продукти, щоб не прискорити всмоктування токсинів у організм!
Залишки грибів або грибних страв слід обов’язково зберегти, щоб лабораторне дослідження змогло з’ясувати причину отруєння та призначити правильне лікування.
І головне: не займайтеся самолікуванням, це небезпечно для життя!
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