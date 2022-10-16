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Отруїтися можна навіть їстівними грибами: правила безпечного споживання

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Неділя 16 жовтня 2022 12:28
Отруїтися можна навіть їстівними грибами: правила безпечного споживання Фото: Як не отруїтися грибами (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Отруїтися можна навіть грибами, що належать до їстівних, якщо порушувати умови збирання, обробки і споживання.

Про правила безпечного поводження з лісовими грибами розповіли в Держспоживслужбі Вінницької області.

Основні правила споживання

  • Краще за все відмовитись від споживання дикорослих грибів, замінивши їх штучними, які контролюють і продають у торговельній мережі.
  • Не купуйте гриби з рук на стихійних ринках;
  • Уважно оглядайте гриби під час збору, звертайте увагу на колір капелюшка, губки, ніжки.
  • Збирайте лише добре знайомі вам гриби, за найменшого сумніву одразу викиньте гриб.
  • Не беріть занадто молоді чи старі гриби, їх легко переплутати з отруйними.
  • Не збирайте гриби поблизу трас, підприємств, забруднених територій, адже гриби вбирають у себе, мов губка, отруйні речовини, зокрема важкі метали.
  • Не збирайте гриби за посушливої погоди - гриби пересихають і концентрація токсинів в них збільшується.
  • Не куштуйте сирі гриби.
  • Вдома ще раз ретельно перевірте гриби.
  • Готуйте гриби протягом першої доби після збирання.
  • Варіть гриби не менше трьох разів, щоразу у новій підсоленій воді не менше 30 хвилин.
  • Зберігайте страви з грибами в холодильнику в емальованому посуді не більше доби.

Годувати грибами чи стравами з них дітей до 12 років не можна! Не варто їх їсти вагітним, жінкам, що годують грудьми, людям похилого віку.

Симптоми отруєння грибами

Такі симптоми включають нудоту, блювання, різкий біль у животі, діарею, запаморочення, підвищену температуру, зниження пульсу, задуху, судоми, відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги), поява галюцинацій.

Важливо, що ознаки отруєння грибами можуть проявитися як через 30 хвилин після споживання, так і протягом кількох днів.

Якщо ви отруїлися

  • Терміново викличте "швидку", зателефонувавши "103".
  • Промийте шлунок чистою простою водою без добавок.
  • Дотримуйтеся постільного режиму.
  • Вживайте багато рідини (вода, підсолена вода чи прохолодний чай)
  • Прийміть сорбенти, щоб пришвидшити вихід токсинів.

Категорично заборонено вживати алкогольні напої, будь-яку їжу чи молочні та кисломолочні продукти, щоб не прискорити всмоктування токсинів у організм!

Залишки грибів або грибних страв слід обов’язково зберегти, щоб лабораторне дослідження змогло з’ясувати причину отруєння та призначити правильне лікування.

І головне: не займайтеся самолікуванням, це небезпечно для життя!

Раніше українців також попередили про небезпечні консерви. Названо виробника продукції, через яку можна отруїтися.

Також читайте, що на Волині знайшли білий гриб-гігант, за яким може сховатися грибник.

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