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Карпатские курорты утопают в снежных сугробах: невероятные зимние фото и видео

Автор: Светлана Мащенко

В Карпаты зима пришла по графику вместе со снегом, который засыпает местные курорты, что вовсю готовятся к лыжному сезону 2021-2022.

Смотрите ниже в материале Styler на фото и видео - невероятную зимнюю красоту курортных городов, вершин и склонов.

Как сообщает канал Новини. LIVE, настоящие сугробы намело в Прикарпатье и Карпатах - на курорте Драгобрат, а также в Микуличине, Яремче, Сходнице и других населенных пунктах.

А в Facebook Черногорского горного поисково-спасательного поста показали заснеженную обсерваторию "Белый слон", что на вершине горы Поп Иван на территории Верховинского района Ивано-Франковской области Украины.

"По состоянию на 10:23 03.12.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена 40-60 метров. Падает снег. Ветер юго-восточной 2-3 м/с. Температура воздуха -5°С", - рассказали спасатели.

Фото: Гора Поп Иван (facebook.com/chornogora.rescue112)

В Украинском гидрометцентре прогнозируют, что 4 декабря осадки в районе Карпат сделают передышку, но с 5-го числа снежная зима снова начнет возвращаться в горы.

К слову, спасатели недавно предупредили о высокой вероятности схождения лавин в Карпатских горах. Такая опасность сохраняется как сегодня, 3 декабря, так и будет возникать в субботу, 4-го числа.

Ранее метеорологи рассказали про зарождение феномена, который может влиять на погоду во всем мире, вызывая подобные стихийные явления.

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