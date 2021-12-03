ru ua
Пт, 03 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Карпатах есть угроза схода лавин: предупреждение синоптиков

Новина українською →
Карпаты, Пятница 03 декабря 2021 12:33
В Карпатах есть угроза схода лавин: предупреждение синоптиков Фото: в горах есть угроза схода лавин (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики предупредили о снеголавинной опасности в Карпатах. Ухудшение погоды ожидается сегодня и завтра.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

3-4 декабря в высокогорье восточной части Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 Уровень).

Регистрация для похода в горы

Для безопасности путешественников туристической группе перед выходом в горы необходимо обязательно зарегистрироваться в ближайшем спасательном подразделении, сообщили ранее в ГСЧС.

В ходе регистрации горные спасатели помогут подготовиться к походу, а именно:

  • предоставят необходимую и достоверную информацию о потенциальных опасностях на маршрутах;
  • поделятся данными об актуальных гидро- и метеоусловиях выбранной местности;
  • проконсультируют по безопасному прохождению определенного маршрута;
  • разъяснят правила личной и групповой безопасности;
  • проверят личное снаряжение, средства связи, карты, подбор продуктов питания и медикаментов.

Метель и угроза остановки транспорта

В Карпатах - сильный снег (II уровень опасности, оранжевый). Погодные условия могут привести к нарушению (в Карпатах - местами до прекращения) движения транспорта на дорогах и улицах.

Снег и гололедица - в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской областях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Карпаты
NEWS
Ляшко анонсировал выход областей из "красной" зоны на следующей неделе
Ляшко анонсировал выход областей из "красной" зоны на следующей неделе
DAILY
Гонка на выживание. Как США, Китай и Россия готовятся к войнам будущего
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Гонка на выживание. Как США, Китай и Россия готовятся к войнам будущего