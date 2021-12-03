Карпатські курорти потопають у снігових заметах: неймовірні зимові фото та відео

Як повідомляє канал Новини. LIVE, справжні замети намело в Прикарпатті і Карпатах - на курорті Драгобрат, а також в Микуличині, Яремче, Східниці та інших населених пунктах.

А у Facebook Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста показали засніжену обсерваторію "Білий слон", що на вершині гори Піп Іван на території Верховинського району Івано-Франківської області України.

"Станом на 10:23 03.12.2021 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена 40-60 метрів. Падає сніг. Вітер південно-східний 2-3 м/с. Температура повітря -5°С", - розповіли рятувальники.

Фото: Гора Піп Іван (facebook.com/chornogora.rescue112)

В Українському гідрометцентрі прогнозують, що 4 грудня опади в районі Карпат зроблять перепочинок, але з 5-го числа сніжна зима знову почне повертатися в гори.