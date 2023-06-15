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Карпатські лиганці з мачанкою: як готувати одну із старовинних страв української кухні

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Четвер 15 червня 2023 08:02
Карпатські лиганці з мачанкою: як готувати одну із старовинних страв української кухні Як приготувати карпатські лиганці з мачанкою (Колаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

В українській кухні існує багато страв, які готують уже не одне століття. Рецепти дбайливо передаються з покоління до покоління і часто буває так, що вміють його готувати лише одиниці.

Як приготувати старовинну страву лиганці з мачанкою, розповіли у YouTube-каналі "Кухня як релакс".

Що вам знадобиться:

Для тесту:

  • Відварена картопля - 5-7 шт.
  • Яйце - 1 шт.
  • Борошно - 200 г
  • Вершкове масло - 100 г
  • Сіль

Начинка:

  • Сир - 200 г
  • Зелень кропу
  • Сіль

Для мачанки:

  • Копчене сало - 70 г
  • Сметана - 170 мл
  • Цибуля - 1 шт.
  • Сіль - до свого смаку

Як приготувати карпатські лиганці з мачанкою

Картоплю відварюємо "в мундирі", даємо охолонути, чистимо і натираємо на тертці. Додаємо сіль, перець, збиваємо одне яйце і добре вимішуємо.

Потім насипаємо борошно і знову добре вимішуємо. Вершкове масло потрібно розтопити, додати до тіста і знову вимісити.

Готуємо начинку: домашній сир солимо та додаємо дрібно нарізаний кріп. Вимішуємо.

Поверхню столу посипаємо борошном чи крохмалем. З тіста формуємо кульки, які потім перетворюємо на коржик, додаємо начинку і закриваємо з усіх боків. Лиганцям надаємо форму брусочка чи кульки.

Далі кип'ятимо каструлю води та варимо лиганці як звичайні вареники.

Готуємо мачанку: шматочок копченого сала нарізаємо брусочками. Цибулю нарізаємо кубиками. Ставимо на вогонь сковороду і закидаємо туди сало та цибулю разом. Коли цибуля стане прозорою, додаємо сметану і тушкуємо на середньому вогні, помішуючи лопаткою, ще 5-7 хвилин.

Готові лиганці при подачі на стіл поливаємо мачанкою.

Нагадаємо, раніше ми розповідали рецепт пиріжків на кефірі, які можна приготувати за 5 хвилин.

А ще писали про те, як приготувати мандибурченик із сиром.

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