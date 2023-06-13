Готують у Карпатах вже не одне століття: як приготувати мандибурченик із сиром

Гуцульська страва мандибурченик дуже давня і її готують вже не одне століття. Рецепт постійно доповнюють та адаптують до сучасних продуктів, але смак цієї страви просто неймовірний. Готувати її дуже просто та інгредієнти для неї потрібні дуже прості.

Що вам знадобиться

Картопля - 1,5 кг

Цибуля - 400 г

Сметана 150 г +2 г соди

Яйце - 3 шт.

Рослинна олія – 2 ст. ложки

Сіль – 0,5 ст. ложки

Перець – 0,5 ч. ложки

Сир - 250 г

Як готувати мандибурченик

Чистимо картоплю та цибулю, потім натираємо овочі на дрібній тертці. Можна також скористатися комбайном або м'ясорубкою. Змішуємо картоплю та цибулю в одній мисці. Добре все перемішуємо.

Соду додаємо до сметани та добре перемішуємо. Яйця збиваємо в окремому посуді вінчиком або вилкою до однорідної маси. А потім додаємо до овочів.

Солимо і перчимо, і все добре перемішуємо. Наприкінці додаємо 2 столові ложки олії. І знову все добре перемішуємо.

Форму для мандибурченика змащуємо смальцем або олією. Половину маси виливаємо у форму, вирівнюємо. Не турбуйтеся, що картопля дала багато соку - при випіканні він загусне.

Сир трохи підсолюємо та розкидаємо зверху, по шару овочів. А потім ложкою обережно викладаємо другу частину картопляної суміші.

Ставимо в розігріту до 200 градусів духовку і випікаємо 1 годину і 20 хвилин. Час можна збільшити, якщо ваш мандибурченик має більшу товщину. Подавати на стіл можна зі сметаною.