Карпатские лиганцы с мачанкой: как готовить одно из старинных блюд украинской кухни

В украинской кухне существует много блюд, которые готовят уже не одно столетье. Рецепты бережно передаются из поколения в поколение и часто бывает так, что умеют его готовить только единицы.

Как приготовить старинное блюдо лиганцы с мачанкой, рассказали в YouTube-канале "Кухня як релакс".

Что вам понадобится:

Для теста:

Отварной картофель - 5-7 шт.

Яйцо - 1 шт.

Мука - 200 г

Сливочное масло - 100 г

Соль

Начинка:

Творог - 200 г

Зелень укропа

Соль

Для мачанки:

Копченое сало - 70 г

Сметана - 170 мл

Лук - 1 шт.

Соль - по вкусу

Как приготовить карпатские лиганцы с мачанкой

Картофель отвариваем "в мундире", даем остыть, чистим и натираем на терке. Добавляем соль, перец, взбиваем одно яйцо и хорошо вымешиваем.

Потом насыпаем муку и снова все хорошо вымешиваем. Сливочное масло нужно растопить, добавить к тесту и снова вымешать.

Готовим начинку: домашний творог солим и добавляем мелко нарезанный укроп. Вымешиваем.

Поверхность стола посыпаем мукой или крахмалом. Из теста формируем шарики, которые потом превращаем в лепешку, добавляем начинку и закрываем со всех сторон. Лиганцам придаем форму брусочка или шарика.

Далее кипятим кастрюлю воды и варим лиганцы как обычные вареники.

Готовим мачанку: кусочек копченого сала нарезаем брусочками. Лук нарезаем кубиками. Ставим на огонь сковороду и закидываем туда сало и лук вместе. Когда лук станет прозрачным, добавляем сметану и тушим на среднем огне, помешивая лопаткой, еще 5-7 минут.

Готовые лиганцы при подаче на стол поливаем мачанкой.