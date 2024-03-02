Карпатские базари: как приготовить уникальные картофельные пирожки с подливкой

Карпатские базари – одно из самых известных блюд украинской кухни. В разных регионах это блюдо имеет и другие названия – кныдли, палюшки, пизы, торчаны, трини пироги. Газдыни из Карпат их называют базари и готовят по особому рецепту. Уникальность базарив в сочетании сырого тертого картофеля с приправленным домашним творогом.

Как приготовить карпатские базари, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео в YouTube-канале "Карпатские шкварки".

Что вам понадобится:

Картофель - 2 кг

Лук - 2 шт.

Яйца куриные - 1 шт.

Мука - 4 ст. ложки

соль - 1 ч. ложка

Для начинки:

Творог кисломолочный - 300 г

Яйца куриные - 1 шт.

Укроп, веточка - 2 шт.

Соль - по своему вкусу

Для подливки:

Грибы сушеные - 50 г

Лук - 2 шт.

Масло растительное - 30 мл

Как готовить карпатские базари

Грибы для подливки положите в миску и залейте холодной водой. Оставьте на 20 минут.

Свежий творог хорошо разотрите вилкой, добавьте яйцо, измельченный укроп, соль и хорошо перемешайте.

С грибов слейте воду, промойте и отварите в подсоленной воде в течение 30 минут.

Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на масле среднем огне до золотистого цвета.

Сваренные грибы откиньте на сито, чтобы стекла вода. Нарежьте их небольшими кусочками и добавьте в лук. Жарьте, помешивая, еще несколько минут.

2 средних луковицы натрите на мелкой терке. Начистите картофель и тоже натрите на мелкой терке.

Кастрюлю застелите марлей, откиньте на нее тертый картофель и хорошо отожмите сок. Оставьте сок, чтобы отстоялся.

В глубокую миску сложите картофель, лук и перемешайте. Добавьте муку, яйцо, соль и хорошо перемешайте.

Сок аккуратно перелейте в отдельную посуду, а оставшийся на дне крахмал добавьте к картофельной массе. От картофельной массы возьмите небольшое количество и скатайте шарик. Сделайте блинчик размером с ладонь и на середину положите половину чайной ложки творожной начинки. Края защипайте и сформируйте шарик.

Таким образом сделайте со всей творожной и картофельной массой. Выкладывайте шарики на тарелку на расстоянии друг от друга.

В большой кастрюле вскипятите воду, добавьте половину чайной ложки соли, картофельный сок и выкладывайте шарики. Варите небольшими партиями 10-15 минут и аккуратно перемешивайте.

Готовые базари достаньте шумовкой и выкладывайте на тарелку. Заправьте грибной поджаркой и подавайте к столу.