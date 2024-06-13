Карпатская уха с грибами: рецепт невероятно вкусного и сытного блюда

Карпатская грибная уха - это невероятно вкусное первое блюдо, напоминающее рагу и крем-суп. Эта уха достаточно питательна благодаря мясу и грибам, но одновременно имеет приятный кремовый вкус - благодаря плавленому сыру.

О том, готовить карпатскую грибную похлебку, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный Telegram-канал "рецепти від mil_alexx".

Что нужно для грибной ухи по-карпатски

Для того чтобы приготовить такое сытное блюдо, нужны следующие ингредиенты:

вода - 1,5-2 л;

сушеные белые грибы - 100 г (или сырых 400-500 г);

мясо - 350 г;

картофель - 900 г;

морковь - 200 г;

лук - 150 г;

плавленый сырок - 1 пачка;

сметана - 300 г;

мука - 1,5 ст. л.;

растительное масло - 40 г;

соль - по вкусу;

перец - по вкусу;

паприка - по вкусу.

Как готовить грибную уху по-карпатски

Подготовьте овощи и грибы. Помойте и очистьте картофель и морковь. Картошку нарежьте большими кубиками, а морковь натрите на маленькой терке. Лук очистьте и измельчите.

Если берете сырые грибы - промойте их, уберите лишнюю влагу и нарежьте пластинками. После этого обжарьте грибы с растительным маслом в течение 5 минут.

Если вы используете для этого блюда сушеные грибы, их необходимо предварительно залить кипятком на 30 минут, а затем слить воду и обжарить.

Мясо промойте и нарежьте большими кубиками - примерно того же размера, что и картофель. Положите картофель с мясом в кастрюлю, влейте воду так, чтобы жидкость полностью покрывала ингредиенты, и варите до готовности мяса.

Не забывайте снимать пенку, образующуюся в процессе закипания. После этого добавьте в кастрюлю поджаренные грибы.

Приготовьте зажарку: налейте в разогретое сковороду масло, всыпьте лук и слегка обжарьте в течение 4 минут. Добавьте к луку морковь - и жарьте все в течение 5 минут, постоянно перемешивая.

Отодвиньте овощи на одну половину сковороды, а на другой обжарьте муку с растительным маслом, тщательно перемешивая составляющие. Затем смешайте муку с морковью и луком.

Влейте в сковороду сметану, добавьте паприку перед и соль. Если консистенция слишком густая, можно добавить немного воды из супа.

Плавленый сырок нарежьте на небольшие кусочки и бросьте в морковь с луком. Тщательно перемешайте густую зажарку до однородной консистенции.

Готово зажарку добавьте в суп, перемешайте, после чего готовите блюдо еще 5-7 минут. Готовую грибную уху по желанию можно украсить свежей зеленью.