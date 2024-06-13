Карпатская уха с грибами: рецепт невероятно вкусного и сытного блюда
Карпатская грибная уха - это невероятно вкусное первое блюдо, напоминающее рагу и крем-суп. Эта уха достаточно питательна благодаря мясу и грибам, но одновременно имеет приятный кремовый вкус - благодаря плавленому сыру.
О том, готовить карпатскую грибную похлебку, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный Telegram-канал "рецепти від mil_alexx".
Что нужно для грибной ухи по-карпатски
Для того чтобы приготовить такое сытное блюдо, нужны следующие ингредиенты:
- вода - 1,5-2 л;
- сушеные белые грибы - 100 г (или сырых 400-500 г);
- мясо - 350 г;
- картофель - 900 г;
- морковь - 200 г;
- лук - 150 г;
- плавленый сырок - 1 пачка;
- сметана - 300 г;
- мука - 1,5 ст. л.;
- растительное масло - 40 г;
- соль - по вкусу;
- перец - по вкусу;
- паприка - по вкусу.
Как готовить грибную уху по-карпатски
Подготовьте овощи и грибы. Помойте и очистьте картофель и морковь. Картошку нарежьте большими кубиками, а морковь натрите на маленькой терке. Лук очистьте и измельчите.
Если берете сырые грибы - промойте их, уберите лишнюю влагу и нарежьте пластинками. После этого обжарьте грибы с растительным маслом в течение 5 минут.
Если вы используете для этого блюда сушеные грибы, их необходимо предварительно залить кипятком на 30 минут, а затем слить воду и обжарить.
Мясо промойте и нарежьте большими кубиками - примерно того же размера, что и картофель. Положите картофель с мясом в кастрюлю, влейте воду так, чтобы жидкость полностью покрывала ингредиенты, и варите до готовности мяса.
Не забывайте снимать пенку, образующуюся в процессе закипания. После этого добавьте в кастрюлю поджаренные грибы.
Приготовьте зажарку: налейте в разогретое сковороду масло, всыпьте лук и слегка обжарьте в течение 4 минут. Добавьте к луку морковь - и жарьте все в течение 5 минут, постоянно перемешивая.
Отодвиньте овощи на одну половину сковороды, а на другой обжарьте муку с растительным маслом, тщательно перемешивая составляющие. Затем смешайте муку с морковью и луком.
Влейте в сковороду сметану, добавьте паприку перед и соль. Если консистенция слишком густая, можно добавить немного воды из супа.
Плавленый сырок нарежьте на небольшие кусочки и бросьте в морковь с луком. Тщательно перемешайте густую зажарку до однородной консистенции.
Готово зажарку добавьте в суп, перемешайте, после чего готовите блюдо еще 5-7 минут. Готовую грибную уху по желанию можно украсить свежей зеленью.
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