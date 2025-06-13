Не Карпати: три унікальні місця в Україні, які вас здивують цього літа

Якщо ви шукаєте спокійні, мальовничі куточки України, зверніть увагу на Північну Бессарабію, Хмельниччину та Черкащину. Тут - водоспади, каньйони, гроти та навіть житло у справжній трипільській хаті.

У коментарі РБК-Україна (проєкт Styler) подружжя тревел-блогерів Оля Манько та Макс Узол діляться трьома напрямками, які вас точно здивують цього літа.

Північна Бессарабія (Чернівецька область)

Регіон розташований у Чернівецькій області й славиться своїми річками та озерами. На берегах Дністра, який тут дуже широко розливається, можна відпочити на оглядових майданчиках. Подружжя тревел-блогерів радить відвідати Шишкові горби, Галицький монастир.

Крім того, з Чернівецької області відкривається вид на затоплене село Бакота.

"Зазвичай туристи їдуть з Хмельницької області, але з Чернівецької відкривається не менш мальовничий краєвид. До того ж там мало людей, тобто можна побути наодинці з природою та помилуватися краєвидами", - розповідає Оля Манько.

Макс Узол додає, що головна родзинка місцини - величезний Дністровський каньйон. Також там можна побачити штольню, якій уже кількасот років, біля села Комарів.

Хмельницька область

"Я обожнюю її за те, що тут класне поєднання й природних місць, і архітектурних. Наприклад, у селі Маліївці є палац, куди можна піти на екскурсію. Але його родзинка в тому, що в парку схований штучний водоспад наче з "Володаря перснів", - ділиться Оля.

Всередині водоспаду є два гроти, де раніше був печерний монастир. Сьогодні паломники також приїжджають на це місце.

"Ще один водоспад у Хмельницькій області називається Бурбун. Це теж скарб, тому що він з блакитною лагуною, схований подалі в лісі. Місцеві обожнюють там купатися, вода прохолодна", - каже Макс.

Що подивитися в Хмельницькій області (фото: Оля Манько та Макс Узол)

Черкаська область

Перша дестинація в області - це Буцький каньйон у селі Буки. Тут скелі нависають над водою на висоті близько 20 метрів, тому можна займатися скелелазінням, сплавитися по річці та просто поплавати.

Наступним кроком варто відвідати село Легедзине, де розташований заповідник трипільської культури.

"Це не просто музей, де можна подивитися на старі глечики. Археологи збудували тут трипільську двоповерхову хату відповідно до своїх досліджень. Її можна орендувати, щоби пожити", - розповідає Узол.

Також варте уваги місто Корсунь-Шевченківський. Окрім зв'язку з Тарасом Шевченком і його культурного надбання, неподалік міста є каньйон зі скелястими високими берегами.

Що подивитися в Черкаській області (фото: Оля Манько та Макс Узол)