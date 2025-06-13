Не Карпаты: три уникальных места в Украине, которые вас удивят этим летом

Если вы ищете спокойные, живописные уголки Украины, обратите внимание на Северную Бессарабию, Хмельницкую и Черкасскую области. Здесь - водопады, каньоны, гроты и даже жилье в настоящей трипольской хате.

В комментарии РБК-Украина (проект Styler) супруги тревел-блогеры Оля Манько и Макс Узол делятся тремя направлениями, которые вас точно удивят этим летом.

Северная Бессарабия (Черновицкая область)

Регион расположен в Черновицкой области и славится своими реками и озерами. На берегах Днестра, который здесь очень широко разливается, можно отдохнуть на смотровых площадках. Супруги тревел-блогеров советуют посетить Шишковые холмы, Галицкий монастырь.

Кроме того, из Черновицкой области открывается вид на затопленное село Бакота.

"Обычно туристы едут из Хмельницкой области, но из Черновицкой открывается не менее живописный вид. К тому же там мало людей, то есть можно побыть наедине с природой и полюбоваться пейзажами", - рассказывает Оля Манько.

Макс Узол добавляет, что главная изюминка места - огромный Днестровский каньон. Также там можно увидеть штольню, которой уже несколько сотен лет, возле села Комаров.

Хмельницкая область

"Я обожаю ее за то, что здесь классное сочетание и природных мест, и архитектурных. Например, в селе Малиевцы есть дворец, куда можно пойти на экскурсию. Но его изюминка в том, что в парке спрятан искусственный водопад как из "Властелина колец", - делится Оля.

Внутри водопада есть два грота, где раньше был пещерный монастырь. Сегодня паломники также приезжают на это место.

"Еще один водопад в Хмельницкой области называется Бурбун. Это тоже сокровище, потому что он с голубой лагуной, спрятанный подальше в лесу. Местные обожают там купаться, вода прохладная", - говорит Макс.

Что посмотреть в Хмельницкой области (фото: Оля Манько и Макс Узол)

Черкасская область

Первая дестинация в области - это каньон в селе Буки. Здесь скалы нависают над водой на высоте около 20 метров, поэтому можно заниматься скалолазанием, сплавиться по реке и просто поплавать.

Следующим шагом стоит посетить село Легедзино, где расположен заповедник трипольской культуры.

"Это не просто музей, где можно посмотреть на старые кувшины. Археологи построили здесь трипольский двухэтажный дом в соответствии со своими исследованиями. Ее можно арендовать, чтобы пожить", - рассказывает Узол.

Также стоит внимания город Корсунь-Шевченковский. Кроме связи с Тарасом Шевченко и его культурного достояния, недалеко от города есть каньон со скалистыми высокими берегами.

Что посмотреть в Черкасской области (фото: Оля Манько и Макс Узол)