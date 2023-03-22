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У Карпатах зафіксували Брокенського привида. Унікальні фото рідкісного явища

У Карпатах помітили рідкісне оптичне явище (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

У Карпатах зафіксували рідкісне явище - Брокенського привида. Знімок зробив гірський рятувальник на Чорногорі. Фото видається містичним, втім нічого надприродного у ньому нема. Це оптичне явище виникає в горах, коли спостерігач бачить свою тінь на хмарах.

Фото "привида" поділився гірський рятувальник Василь Фіцак на своїй сторінці у Facebook.

Фото рідкісного оптичного явища

Рятувальник зазначив, що "привид" виник на Чорногорі. Коли явище зникло, то у горах з'явилось сяйво.

"Якось містично буває на горі", - прокоментував Фіцак.

Під постом із фото користувачі Facebook залишили коментарі, в яких висловили захоплення цим явищем. Деякі любителі гір писали, що також зустрічали "привида", але не такого ефектного.

Після оптичного явища у Карпатах з'явилось сяйво (фото: facebook.com/vasyl.fitsak)

Що таке Брокенський привид

Це рідкісне явище ще називають "гірський привид". Спостерігач бачить свою тінь на поверхні хмар або туману в напрямку, протилежному до Сонця.

Ця тінь може здаватися дуже великою, іноді поруч видніються кольорові кільця - так звана глорія. Також "привид" може рухатись. Це пов’язано з рухом хмар та коливанням їхньої щільності.

Популярності явище набуло завдяки піку Брокен в горах Німеччини. Там постійні тумани та доступність малих висот дозволяють спостерігати "привида" особливо часто. Це спричинило навіть створення місцевої легенди, по якій і дали явищу назву.

Подібне оптичне явище можуть спостерігати пасажири літака, що перебуває високо у небі.

Раніше ми розповідали про те, що в Карпатах розцвіли червонокнижні шафрани.

Читайте також про те, що лісники у Карпатах відновлюють популяцію рідкісних тварин.

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