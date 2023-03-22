У Карпатах зафіксували Брокенського привида. Унікальні фото рідкісного явища

У Карпатах зафіксували рідкісне явище - Брокенського привида. Знімок зробив гірський рятувальник на Чорногорі. Фото видається містичним, втім нічого надприродного у ньому нема. Це оптичне явище виникає в горах, коли спостерігач бачить свою тінь на хмарах.
Фото "привида" поділився гірський рятувальник Василь Фіцак на своїй сторінці у Facebook.
Рятувальник зазначив, що "привид" виник на Чорногорі. Коли явище зникло, то у горах з'явилось сяйво.
"Якось містично буває на горі", - прокоментував Фіцак.
Під постом із фото користувачі Facebook залишили коментарі, в яких висловили захоплення цим явищем. Деякі любителі гір писали, що також зустрічали "привида", але не такого ефектного.
Це рідкісне явище ще називають "гірський привид". Спостерігач бачить свою тінь на поверхні хмар або туману в напрямку, протилежному до Сонця.
Ця тінь може здаватися дуже великою, іноді поруч видніються кольорові кільця - так звана глорія. Також "привид" може рухатись. Це пов’язано з рухом хмар та коливанням їхньої щільності.
Популярності явище набуло завдяки піку Брокен в горах Німеччини. Там постійні тумани та доступність малих висот дозволяють спостерігати "привида" особливо часто. Це спричинило навіть створення місцевої легенди, по якій і дали явищу назву.
Подібне оптичне явище можуть спостерігати пасажири літака, що перебуває високо у небі.
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