В Карпатах зафиксировали Броккенское привидение. Уникальные фото редкого явления

В Карпатах зафиксировали редкое явление - Броккенское привидение. Снимок сделал горный спасатель на Черногоре. Фото кажется мистическим, но ничего сверхъестественного в нем нет. Это оптическое явление возникает в горах, когда наблюдатель видит свою тень на облаках.
Фото "призрака" поделился горный спасатель Василий Фицак на своей странице в Facebook.
Спасатель отметил, что "призрак" появился на Черногоре. Когда явление исчезло, в горах появилось сияние.
"Как-то мистически бывает на горе", - прокомментировал Фицак.
Под постом с фото пользователи Facebook оставили комментарии, в которых выразили восхищение этим явлением. Некоторые любители гор писали, что также встречали "призрака", но не столь эффектного.
Это редкое явление еще называют "горный призрак". Наблюдатель видит свою тень на поверхности облаков или тумана в направлении, противоположном Солнцу.
Эта тень может казаться очень большой, иногда рядом виднеются цветные кольца - так называемая глория. Также "призрак" может двигаться. Это связано с движением облаков и колебанием их плотности.
Популярность явление приобрело благодаря пику Броккен в горах Германии. Там постоянные туманы и доступность малых высот позволяют наблюдать "призраки" особенно часто. Это привело даже к созданию местной легенды, по которой и дали явлению название.
Подобное оптическое явление могут наблюдать пассажиры самолета, находящегося высоко в небе.
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