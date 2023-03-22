В Карпатах зафиксировали Броккенское привидение. Уникальные фото редкого явления

Фото редкого оптического явления

Спасатель отметил, что "призрак" появился на Черногоре. Когда явление исчезло, в горах появилось сияние.

"Как-то мистически бывает на горе", - прокомментировал Фицак.

Под постом с фото пользователи Facebook оставили комментарии, в которых выразили восхищение этим явлением. Некоторые любители гор писали, что также встречали "призрака", но не столь эффектного.

После оптического явления в Карпатах появилось сияние (фото: facebook.com/vasyl.fitsak)

Что такое Броккенское привидение

Это редкое явление еще называют "горный призрак". Наблюдатель видит свою тень на поверхности облаков или тумана в направлении, противоположном Солнцу.

Эта тень может казаться очень большой, иногда рядом виднеются цветные кольца - так называемая глория. Также "призрак" может двигаться. Это связано с движением облаков и колебанием их плотности.

Популярность явление приобрело благодаря пику Броккен в горах Германии. Там постоянные туманы и доступность малых высот позволяют наблюдать "призраки" особенно часто. Это привело даже к созданию местной легенды, по которой и дали явлению название.

Подобное оптическое явление могут наблюдать пассажиры самолета, находящегося высоко в небе.