В Карпатах відкрили перший McDonald's: де з'явився ресторан

Посеред пейзажних Карпат у місті Яремче відкрили перший заклад мережі МакДональдз. Ресторан розташували поряд із туристичною інфраструктурою.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням пресреліз компанії.
МакДональдз відкрили за адресою вулиця Свободи, 263. Заклад працює щодня з 7 ранку до 22 вечора.
Поряд із рестораном розташовано залізничний та автовокзал, а також сувенірні лавки, водоспад Пробій і Женецький Гук, а також гора Маковиця. Трохи далі можна побачити скелі Довбуша.
"Відкрили перший ресторан МакДональдз серед гір. Улюблені бургери, водоспади та полонини чекають на тебе в Яремче", - написали в компанії.
МакДональдз в Яремче (фото: t.me/yaremche_live)
У новому "маці" передбачено 123 місця для відвідувачів у залі та 112 на терасі. Всередині закладу можна зробити замовлення на касі чи через термінали самообслуговування.
Для відпочивальників на автомобілях працює паркінг і "МакДрайв".
Під час повітряної тривоги заклад зачиняється, а працівники та відвідувачі повинні пройти до найближчого укриття. Роботу відновлять за годину після відбою тривоги.
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Багато користувачів соцмереж зраділи такій новині, проте іншу частину цікавило, коли ж мережа закладів відкриється в їхньому місті:
Заклади вже відкриті у Білій Церкві (вул. Леваневського, 53 К), Житомирі (вул. Київська, 77), Тернополі (вул. Гетьмана Івана Мазепи, 30), Броварах (вул. Київська, 239), Борисполі (вул. Київський шлях, 67), Івано-Франківську (вул. Івана Миколайчука, 2), вище згаданому Рівному (вул. Борисенка, 1), у селах Софіївська Борщагівка (вул. Київська, 2) та Гора (вул. Бориспільська, 6) Київської області.
Два заклади нещодавно відкрилися у Вінниці. Вони розташовані на вулиці Соборній, 51А та проспекті Юності, 43А.
Звісно, найбільше ресторанів працюють у Місті Лева та у столиці.
У Львові МакДональдз можна знайти за адресами:
Адреси "маків" у Києві - ось:
Раніше колишній шеф-кухар МакДональдз розповів, чому на їхній кухні немає ножів.
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