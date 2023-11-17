В Карпатах відкрили перший McDonald's: де з'явився ресторан

Адреса та графік роботи нового закладу

МакДональдз відкрили за адресою вулиця Свободи, 263. Заклад працює щодня з 7 ранку до 22 вечора.

Поряд із рестораном розташовано залізничний та автовокзал, а також сувенірні лавки, водоспад Пробій і Женецький Гук, а також гора Маковиця. Трохи далі можна побачити скелі Довбуша.

"Відкрили перший ресторан МакДональдз серед гір. Улюблені бургери, водоспади та полонини чекають на тебе в Яремче", - написали в компанії.

МакДональдз в Яремче (фото: t.me/yaremche_live)

У новому "маці" передбачено 123 місця для відвідувачів у залі та 112 на терасі. Всередині закладу можна зробити замовлення на касі чи через термінали самообслуговування.

Для відпочивальників на автомобілях працює паркінг і "МакДрайв".

Під час повітряної тривоги заклад зачиняється, а працівники та відвідувачі повинні пройти до найближчого укриття. Роботу відновлять за годину після відбою тривоги.

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Як відреагували українці

Багато користувачів соцмереж зраділи такій новині, проте іншу частину цікавило, коли ж мережа закладів відкриється в їхньому місті:

"Уже навіть у горах "мак", а в Харкові коли відкриють?"

"Це, звісно, круто, але Харків чекає не менше. Відкрийте, будь ласка, хоча б один заклад".

"Запоріжжя коли?"

"Давайте Запоріжжя!"

"Коли в Миколаєві відкриється МакДональдз?"

Де в Україні вже працює МакДональдз

Заклади вже відкриті у Білій Церкві (вул. Леваневського, 53 К), Житомирі (вул. Київська, 77), Тернополі (вул. Гетьмана Івана Мазепи, 30), Броварах (вул. Київська, 239), Борисполі (вул. Київський шлях, 67), Івано-Франківську (вул. Івана Миколайчука, 2), вище згаданому Рівному (вул. Борисенка, 1), у селах Софіївська Борщагівка (вул. Київська, 2) та Гора (вул. Бориспільська, 6) Київської області.

Два заклади нещодавно відкрилися у Вінниці. Вони розташовані на вулиці Соборній, 51А та проспекті Юності, 43А.

Звісно, найбільше ресторанів працюють у Місті Лева та у столиці.

У Львові МакДональдз можна знайти за адресами:

просп. Шевченка, 7

вул. Володимира Великого, 24А

просп. Чорновола, 12

просп. Свободи, 35

вул. Під Дубом, 7Б

Пустомитівський р-н, вул. Стрийська, 30А

пр-т Червоної Калини, 60

Адреси "маків" у Києві - ось: