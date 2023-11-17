В Карпатах открыли первый McDonald's: где появился ресторан

Адрес и график работы нового заведения

МакДональдз открыли по адресу улица Свободы, 263. Заведение работает ежедневно с 7 утра до 22 вечера.

Рядом с рестораном расположены железнодорожный и автовокзал, а также сувенирные скамейки, водопад Пробой и Женецкий Гук, а также гора Маковица. Чуть дальше можно увидеть скалы Довбуша.

"Открыли первый ресторан МакДональдз среди гор. Любимые бургеры, водопады и горные долины ждут тебя в Яремче", - написали в компании.

МакДональдс в Яремче (фото: t.me/yaremche_live)

В новом "маке" предусмотрено 123 места для посетителей в зале и 112 на террасе. Внутри заведения можно сделать заказ на кассе или через терминалы самообслуживания.

Для отдыхающих на автомобилях работает паркинг и "МакДрайв".

Во время воздушной тревоги заведение закрывается, а работники и посетители должны пройти до ближайшего укрытия. Работу возобновят через час после отбоя тревоги.

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Как отреагировали украинцы

Многие пользователи соцсетей обрадовались такой новости, однако другую часть интересовало, когда же сеть заведений откроется в их городе:

"Уже навіть у горах "мак", а в Харкові коли відкриють?"

"Це, звісно, круто, але Харків чекає не менше. Відкрийте, будь ласка, хоча б один заклад".

"Запоріжжя коли?"

"Давайте Запоріжжя!"

"Коли в Миколаєві відкриється МакДональдз?"

Где в Украине уже работает МакДональдз

Заведения уже открыты в Белой Церкви (ул. Леваневского, 53 К), Житомире (ул. Киевская, 77), Тернополе (ул. Гетьмана Ивана Мазепы, 30), Броварах (ул. Киевская, 239), Борисполе (ул. Киевский шлях, 67), Ивано-Франковске (ул. Ивана Миколайчука, 2), выше упомянутом Ровно (ул. Борисенко, 1), в селах Софиевская Борщаговка (ул. Киевская, 2) и Гора (ул. Бориспольская, 6) Киевской области.

Два заведения недавно открылись в Виннице. Они находятся на улице Соборной, 51А и проспекте Юности, 43А.

Конечно, больше всего ресторанов работают в городе Льва и в столице.

Во Львове МакДональдз можно найти по адресам:

просп. Шевченко, 7

ул. Владимира Великого, 24А

просп. Черновола, 12

просп. Свободы, 35

ул. Под Дубом, 7Б

Пустомытовский р-н, ул. Стрыйская, 30А

пр-т Червоной Калины, 60

Адреса "маков" в Киеве - вот: