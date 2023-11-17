В Карпатах открыли первый McDonald's: где появился ресторан

Среди пейзажных Карпат в городе Яремче открыли первое заведение сети МакДональдз. Ресторан расположен рядом с туристической инфраструктурой.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на прессрелиз компании.
МакДональдз открыли по адресу улица Свободы, 263. Заведение работает ежедневно с 7 утра до 22 вечера.
Рядом с рестораном расположены железнодорожный и автовокзал, а также сувенирные скамейки, водопад Пробой и Женецкий Гук, а также гора Маковица. Чуть дальше можно увидеть скалы Довбуша.
"Открыли первый ресторан МакДональдз среди гор. Любимые бургеры, водопады и горные долины ждут тебя в Яремче", - написали в компании.
МакДональдс в Яремче (фото: t.me/yaremche_live)
В новом "маке" предусмотрено 123 места для посетителей в зале и 112 на террасе. Внутри заведения можно сделать заказ на кассе или через терминалы самообслуживания.
Для отдыхающих на автомобилях работает паркинг и "МакДрайв".
Во время воздушной тревоги заведение закрывается, а работники и посетители должны пройти до ближайшего укрытия. Работу возобновят через час после отбоя тревоги.
Скриншот
Многие пользователи соцсетей обрадовались такой новости, однако другую часть интересовало, когда же сеть заведений откроется в их городе:
Заведения уже открыты в Белой Церкви (ул. Леваневского, 53 К), Житомире (ул. Киевская, 77), Тернополе (ул. Гетьмана Ивана Мазепы, 30), Броварах (ул. Киевская, 239), Борисполе (ул. Киевский шлях, 67), Ивано-Франковске (ул. Ивана Миколайчука, 2), выше упомянутом Ровно (ул. Борисенко, 1), в селах Софиевская Борщаговка (ул. Киевская, 2) и Гора (ул. Бориспольская, 6) Киевской области.
Два заведения недавно открылись в Виннице. Они находятся на улице Соборной, 51А и проспекте Юности, 43А.
Конечно, больше всего ресторанов работают в городе Льва и в столице.
Во Львове МакДональдз можно найти по адресам:
Адреса "маков" в Киеве - вот:
Ранее бывший шеф-повар МакДональдз рассказал, почему на их кухне нет ножей.
Читайте также, как дома повторить хрустящий пирог с вишней, как с МакДональдз.