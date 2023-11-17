В Карпатах відкрили перший McDonald's: де з'явився ресторан
Посеред пейзажних Карпат у місті Яремче відкрили перший заклад мережі МакДональдз. Ресторан розташували поряд із туристичною інфраструктурою.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням пресреліз компанії.
Адреса та графік роботи нового закладу
МакДональдз відкрили за адресою вулиця Свободи, 263. Заклад працює щодня з 7 ранку до 22 вечора.
Поряд із рестораном розташовано залізничний та автовокзал, а також сувенірні лавки, водоспад Пробій і Женецький Гук, а також гора Маковиця. Трохи далі можна побачити скелі Довбуша.
"Відкрили перший ресторан МакДональдз серед гір. Улюблені бургери, водоспади та полонини чекають на тебе в Яремче", - написали в компанії.
МакДональдз в Яремче (фото: t.me/yaremche_live)
У новому "маці" передбачено 123 місця для відвідувачів у залі та 112 на терасі. Всередині закладу можна зробити замовлення на касі чи через термінали самообслуговування.
Для відпочивальників на автомобілях працює паркінг і "МакДрайв".
Під час повітряної тривоги заклад зачиняється, а працівники та відвідувачі повинні пройти до найближчого укриття. Роботу відновлять за годину після відбою тривоги.
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Як відреагували українці
Багато користувачів соцмереж зраділи такій новині, проте іншу частину цікавило, коли ж мережа закладів відкриється в їхньому місті:
- "Уже навіть у горах "мак", а в Харкові коли відкриють?"
- "Це, звісно, круто, але Харків чекає не менше. Відкрийте, будь ласка, хоча б один заклад".
- "Запоріжжя коли?"
- "Давайте Запоріжжя!"
- "Коли в Миколаєві відкриється МакДональдз?"
Де в Україні вже працює МакДональдз
Заклади вже відкриті у Білій Церкві (вул. Леваневського, 53 К), Житомирі (вул. Київська, 77), Тернополі (вул. Гетьмана Івана Мазепи, 30), Броварах (вул. Київська, 239), Борисполі (вул. Київський шлях, 67), Івано-Франківську (вул. Івана Миколайчука, 2), вище згаданому Рівному (вул. Борисенка, 1), у селах Софіївська Борщагівка (вул. Київська, 2) та Гора (вул. Бориспільська, 6) Київської області.
Два заклади нещодавно відкрилися у Вінниці. Вони розташовані на вулиці Соборній, 51А та проспекті Юності, 43А.
Звісно, найбільше ресторанів працюють у Місті Лева та у столиці.
У Львові МакДональдз можна знайти за адресами:
- просп. Шевченка, 7
- вул. Володимира Великого, 24А
- просп. Чорновола, 12
- просп. Свободи, 35
- вул. Під Дубом, 7Б
- Пустомитівський р-н, вул. Стрийська, 30А
- пр-т Червоної Калини, 60
Адреси "маків" у Києві - ось:
- Кільцева дорога, 1
- просп. Палладіна, 7А
- Боричів узвіз, 10А
- вул. Є.Сверстюка, 1
- вул. Драйзера, 4
- просп. Гагаріна, 2А
- Вокзальна площа, 2
- вул. Софіївська, 1/2
- просп. Бажана, 3Б
- просп. Степана Бандери, 12А
- вул. Гришка, 7
- просп. Шухевича, 2Т
- вул. Оноре де Бальзака, 2А
- вул. Велика Васильківська, 22
- просп. Броварський, 27
- вул. Б. Хмельницького, 40/25
- вул. Вишгородська, 33А
- просп. Миколи Бажана, 8
- Кільцева дорога, 14В
- вул. Курбаса, 19А
- вул. Гната Хоткевича, 1В
- Оболонський проспект, 1Б
- вул. Гната Юри, 13
- вул. Берковецька, 6Д
- вул. Лаврухіна, 4
- просп. Оболонський, 26А
- вул. Івана Миколайчука, 16
- пл. Героїв Бресту, 1
- просп. Перемоги, 138
- пр-т Правди, 47
- пр-т Степана Бандери 36Б
- вул. Івана Мазепи, 1
- просп. Перемоги, 65
- вул. Архітектора Вербицького, 1
Раніше колишній шеф-кухар МакДональдз розповів, чому на їхній кухні немає ножів.
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