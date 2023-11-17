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В Карпатах відкрили перший McDonald's: де з'явився ресторан

Івано-Франківська область, П'ятниця 17 листопада 2023 12:15
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В Карпатах відкрили перший McDonald's: де з'явився ресторан МакДональдз з'явився в Карпатах (фото: Яремче.Live)
Автор: Юлія Гаюк

Посеред пейзажних Карпат у місті Яремче відкрили перший заклад мережі МакДональдз. Ресторан розташували поряд із туристичною інфраструктурою.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням пресреліз компанії.

Адреса та графік роботи нового закладу

МакДональдз відкрили за адресою вулиця Свободи, 263. Заклад працює щодня з 7 ранку до 22 вечора.

Поряд із рестораном розташовано залізничний та автовокзал, а також сувенірні лавки, водоспад Пробій і Женецький Гук, а також гора Маковиця. Трохи далі можна побачити скелі Довбуша.

"Відкрили перший ресторан МакДональдз серед гір. Улюблені бургери, водоспади та полонини чекають на тебе в Яремче", - написали в компанії.

В Карпатах відкрили перший McDonald's: де з'явився ресторанВ Карпатах відкрили перший McDonald's: де з'явився ресторанВ Карпатах відкрили перший McDonald's: де з'явився ресторан

МакДональдз в Яремче (фото: t.me/yaremche_live)

У новому "маці" передбачено 123 місця для відвідувачів у залі та 112 на терасі. Всередині закладу можна зробити замовлення на касі чи через термінали самообслуговування.

Для відпочивальників на автомобілях працює паркінг і "МакДрайв".

Під час повітряної тривоги заклад зачиняється, а працівники та відвідувачі повинні пройти до найближчого укриття. Роботу відновлять за годину після відбою тривоги.

В Карпатах відкрили перший McDonald's: де з'явився ресторан

В Карпатах відкрили перший McDonald's: де з'явився ресторан

Скриншот

Як відреагували українці

Багато користувачів соцмереж зраділи такій новині, проте іншу частину цікавило, коли ж мережа закладів відкриється в їхньому місті:

  • "Уже навіть у горах "мак", а в Харкові коли відкриють?"
  • "Це, звісно, круто, але Харків чекає не менше. Відкрийте, будь ласка, хоча б один заклад".
  • "Запоріжжя коли?"
  • "Давайте Запоріжжя!"
  • "Коли в Миколаєві відкриється МакДональдз?"

Де в Україні вже працює МакДональдз

Заклади вже відкриті у Білій Церкві (вул. Леваневського, 53 К), Житомирі (вул. Київська, 77), Тернополі (вул. Гетьмана Івана Мазепи, 30), Броварах (вул. Київська, 239), Борисполі (вул. Київський шлях, 67), Івано-Франківську (вул. Івана Миколайчука, 2), вище згаданому Рівному (вул. Борисенка, 1), у селах Софіївська Борщагівка (вул. Київська, 2) та Гора (вул. Бориспільська, 6) Київської області.

Два заклади нещодавно відкрилися у Вінниці. Вони розташовані на вулиці Соборній, 51А та проспекті Юності, 43А.

Звісно, найбільше ресторанів працюють у Місті Лева та у столиці.

У Львові МакДональдз можна знайти за адресами:

  • просп. Шевченка, 7
  • вул. Володимира Великого, 24А
  • просп. Чорновола, 12
  • просп. Свободи, 35
  • вул. Під Дубом, 7Б
  • Пустомитівський р-н, вул. Стрийська, 30А
  • пр-т Червоної Калини, 60

Адреси "маків" у Києві - ось:

  • Кільцева дорога, 1
  • просп. Палладіна, 7А
  • Боричів узвіз, 10А
  • вул. Є.Сверстюка, 1
  • вул. Драйзера, 4
  • просп. Гагаріна, 2А
  • Вокзальна площа, 2
  • вул. Софіївська, 1/2
  • просп. Бажана, 3Б
  • просп. Степана Бандери, 12А
  • вул. Гришка, 7
  • просп. Шухевича, 2Т
  • вул. Оноре де Бальзака, 2А
  • вул. Велика Васильківська, 22
  • просп. Броварський, 27
  • вул. Б. Хмельницького, 40/25
  • вул. Вишгородська, 33А
  • просп. Миколи Бажана, 8
  • Кільцева дорога, 14В
  • вул. Курбаса, 19А
  • вул. Гната Хоткевича, 1В
  • Оболонський проспект, 1Б
  • вул. Гната Юри, 13
  • вул. Берковецька, 6Д
  • вул. Лаврухіна, 4
  • просп. Оболонський, 26А
  • вул. Івана Миколайчука, 16
  • пл. Героїв Бресту, 1
  • просп. Перемоги, 138
  • пр-т Правди, 47
  • пр-т Степана Бандери 36Б
  • вул. Івана Мазепи, 1
  • просп. Перемоги, 65
  • вул. Архітектора Вербицького, 1

Раніше колишній шеф-кухар МакДональдз розповів, чому на їхній кухні немає ножів.

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МакДональдз Івано-Франківська область