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В Карпатах открыли первый McDonald's: где появился ресторан

Ивано-Франковская область, Пятница 17 ноября 2023 12:15
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В Карпатах открыли первый McDonald's: где появился ресторан МакДональдз появился в Карпатах (фото: Яремче.Live)
Автор: Юлия Гаюк

Среди пейзажных Карпат в городе Яремче открыли первое заведение сети МакДональдз. Ресторан расположен рядом с туристической инфраструктурой.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на прессрелиз компании.

Адрес и график работы нового заведения

МакДональдз открыли по адресу улица Свободы, 263. Заведение работает ежедневно с 7 утра до 22 вечера.

Рядом с рестораном расположены железнодорожный и автовокзал, а также сувенирные скамейки, водопад Пробой и Женецкий Гук, а также гора Маковица. Чуть дальше можно увидеть скалы Довбуша.

"Открыли первый ресторан МакДональдз среди гор. Любимые бургеры, водопады и горные долины ждут тебя в Яремче", - написали в компании.

В Карпатах открыли первый McDonald's: где появился ресторанВ Карпатах открыли первый McDonald's: где появился ресторанВ Карпатах открыли первый McDonald's: где появился ресторан

МакДональдс в Яремче (фото: t.me/yaremche_live)

В новом "маке" предусмотрено 123 места для посетителей в зале и 112 на террасе. Внутри заведения можно сделать заказ на кассе или через терминалы самообслуживания.

Для отдыхающих на автомобилях работает паркинг и "МакДрайв".

Во время воздушной тревоги заведение закрывается, а работники и посетители должны пройти до ближайшего укрытия. Работу возобновят через час после отбоя тревоги.

В Карпатах открыли первый McDonald's: где появился ресторан

В Карпатах открыли первый McDonald's: где появился ресторан

Скриншот

Как отреагировали украинцы

Многие пользователи соцсетей обрадовались такой новости, однако другую часть интересовало, когда же сеть заведений откроется в их городе:

  • "Уже навіть у горах "мак", а в Харкові коли відкриють?"
  • "Це, звісно, круто, але Харків чекає не менше. Відкрийте, будь ласка, хоча б один заклад".
  • "Запоріжжя коли?"
  • "Давайте Запоріжжя!"
  • "Коли в Миколаєві відкриється МакДональдз?"

Где в Украине уже работает МакДональдз

Заведения уже открыты в Белой Церкви (ул. Леваневского, 53 К), Житомире (ул. Киевская, 77), Тернополе (ул. Гетьмана Ивана Мазепы, 30), Броварах (ул. Киевская, 239), Борисполе (ул. Киевский шлях, 67), Ивано-Франковске (ул. Ивана Миколайчука, 2), выше упомянутом Ровно (ул. Борисенко, 1), в селах Софиевская Борщаговка (ул. Киевская, 2) и Гора (ул. Бориспольская, 6) Киевской области.

Два заведения недавно открылись в Виннице. Они находятся на улице Соборной, 51А и проспекте Юности, 43А.

Конечно, больше всего ресторанов работают в городе Льва и в столице.

Во Львове МакДональдз можно найти по адресам:

  • просп. Шевченко, 7
  • ул. Владимира Великого, 24А
  • просп. Черновола, 12
  • просп. Свободы, 35
  • ул. Под Дубом, 7Б
  • Пустомытовский р-н, ул. Стрыйская, 30А
  • пр-т Червоной Калины, 60

Адреса "маков" в Киеве - вот:

  • Кольцевая дорога, 1
  • просп. Палладина, 7А
  • Боричев спуск, 10А
  • ул. Е.Сверстюка, 1
  • ул. Драйзера, 4
  • просп. Гагарина, 2А
  • Вокзальная площадь, 2
  • ул. Софиевская, 1/2
  • просп. Бажана, 3Б
  • просп. Степана Бандеры, 12А
  • ул. Гришко, 7
  • просп. Шухевича, 2Т
  • ул. Оноре де Бальзака, 2А
  • ул. Большая Васильковская, 22
  • просп. Броварской, 27
  • ул. Б. Хмельницкого, 40/25
  • ул. Вышгородская, 33А
  • просп. Николая Бажана, 8
  • Кольцевая дорога, 14В
  • ул. Курбаса, 19А
  • ул. Игната Хоткевича, 1В
  • Оболонский проспект, 1Б
  • ул. Игната Юры, 13
  • ул. Берковецкая, 6Д
  • ул. Лаврухина, 4
  • просп. Оболонский, 26А
  • ул. Ивана Миколайчука, 16
  • пл. Героев Бреста, 1
  • просп. Победы, 138
  • пр-т Правды, 47
  • пр-т Степана Бандеры 36Б
  • ул. Ивана Мазепы, 1
  • просп. Победы, 65
  • ул. Архитектора Вербицкого, 1

Ранее бывший шеф-повар МакДональдз рассказал, почему на их кухне нет ножей.

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МакДональдз Ивано-Франковская область