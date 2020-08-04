В Карпатах туристы стоят в километровых пробках: фото инцидента

Многие украинцы решили провести свой отпуск в Карпатах. При этом люди выбрали одни и те же места и маршруты из-за чего на дорогах образовались километровые пробки.

Инфраструктура Карпат попросту не справилась с наплывом индивидуальных туристов на своих авто. Об этом рассказал Игорь Губилит на своей странице в Facebook.

В Карпатах большое количество туристов стоит в пробках (фото: facebook.com/hubilit)

При этом во многом виноваты и сами отдыхающие, которые паркуют машины, где хотят и из-за этого усложняют проезд других авто. В Карпатах много красивых мест, но на прошлой неделе туристов было очень много на локациях Синевир, Шипот, водопад Каменка, крепость Тустань.

В Карпатах большое количество туристов стоит в пробках (фото: facebook.com/hubilit)

"Что интересно, есть места в Карпатах, где туристов, как не было, так и нет. Удивительно, но люди имея собственное авто могут выбрать любое место, информации много, но все равно большинство выбирает то, что все", - написал Губилит.

При этом он опубликовал фото возле озера Синевир, которые были сделаны в воскресенье, 2 августа.

Пользователи сети также прокомментировали это.

Ехали вчера через Яремче до Верховины и дальше. То от Делятина к водопаду ехали 40 минут. А дальше - машин гораздо меньше, хотя места очень классные;

Еще забыли упомянуть в заметке такую местность как Сколе... минувший уикенд там был настоящий Шанхай! Я такого давно не помню и реально была шокирована нашествием! Украинский турист совсем не умеет и не обучен правильно и нормально по-человечески отдыхать... ибо то, что остается после таких уикендов это тотал-трэш! Нужно устанавливать жесткие правила по отдыху в Карпатах, в известных туристических местах, особенно в заповедных зонах;

Много машин, в том числе потому, что дороги стали лучше... А на тех локациях, где дороги в ямах и колдобинах, или грунтовые - там и не будет попсового автотуриста.

Напомним, в сети появилось забавное видео, как в Карпатах оленонок напал на грибника, защищая свою территорию.

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