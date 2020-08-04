У Карпатах туристи стоять в кілометрових пробках: фото інциденту

У Карпатах утворилася величезна пробка через нашестя туристів
Багато українців вирішили провести свою відпустку в Карпатах. При цьому люди вибрали одні і ті ж місця і маршрути через що на дорогах утворилися кілометрові пробки.
Інфраструктура Карпат просто не впоралася з напливом індивідуальних туристів на своїх авто. Про це розповів Ігор Губіліт на своїй сторінці в Facebook.
У Карпатах велика кількість туристів стоїть у пробках (фото: facebook.com/hubilit)
При цьому багато в чому винні і самі відпочивальники, які паркують машини, де хочуть і через це ускладнюють проїзд інших авто. У Карпатах багато красивих місць, але минулого тижня туристів було дуже багато на локаціях Синевир, Шипіт, водоспад Кам'янка, фортеця Тустань.
У Карпатах велика кількість туристів стоїть у пробках (фото: facebook.com/hubilit)
"Що цікаво, є місця в Карпатах, де туристів, як не було, так і немає. Дивно, але люди маючи власне авто можуть вибрати будь-яке місце, інформації багато, але все одно більшість вибирає те, що всі", - написав Губіліт.
При цьому він опублікував фото біля озера Синевир, які були зроблені в неділю, 2 серпня.
Користувачі мережі також прокоментували це.
Нагадаємо, в мережі з'явилося кумедне відео, як в Карпатах оленятко напало на грибника, захищаючи свою територію.