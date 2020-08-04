В Карпатах туристы стоят в километровых пробках: фото инцидента

В Карпатах образовалась огромная пробка из-за нашествия туристов
Многие украинцы решили провести свой отпуск в Карпатах. При этом люди выбрали одни и те же места и маршруты из-за чего на дорогах образовались километровые пробки.
Инфраструктура Карпат попросту не справилась с наплывом индивидуальных туристов на своих авто. Об этом рассказал Игорь Губилит на своей странице в Facebook.
В Карпатах большое количество туристов стоит в пробках (фото: facebook.com/hubilit)
При этом во многом виноваты и сами отдыхающие, которые паркуют машины, где хотят и из-за этого усложняют проезд других авто. В Карпатах много красивых мест, но на прошлой неделе туристов было очень много на локациях Синевир, Шипот, водопад Каменка, крепость Тустань.
В Карпатах большое количество туристов стоит в пробках (фото: facebook.com/hubilit)
"Что интересно, есть места в Карпатах, где туристов, как не было, так и нет. Удивительно, но люди имея собственное авто могут выбрать любое место, информации много, но все равно большинство выбирает то, что все", - написал Губилит.
При этом он опубликовал фото возле озера Синевир, которые были сделаны в воскресенье, 2 августа.
Пользователи сети также прокомментировали это.
Напомним, в сети появилось забавное видео, как в Карпатах оленонок напал на грибника, защищая свою территорию.