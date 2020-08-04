У Карпатах туристи стоять в кілометрових пробках: фото інциденту

У Карпатах велика кількість туристів стоїть у пробках (колаж: РБК-Україна)

У Карпатах утворилася величезна пробка через нашестя туристів

Багато українців вирішили провести свою відпустку в Карпатах. При цьому люди вибрали одні і ті ж місця і маршрути через що на дорогах утворилися кілометрові пробки.

Інфраструктура Карпат просто не впоралася з напливом індивідуальних туристів на своїх авто. Про це розповів Ігор Губіліт на своїй сторінці в Facebook.

У Карпатах велика кількість туристів стоїть у пробках (фото: facebook.com/hubilit)

При цьому багато в чому винні і самі відпочивальники, які паркують машини, де хочуть і через це ускладнюють проїзд інших авто. У Карпатах багато красивих місць, але минулого тижня туристів було дуже багато на локаціях Синевир, Шипіт, водоспад Кам'янка, фортеця Тустань.

У Карпатах велика кількість туристів стоїть у пробках (фото: facebook.com/hubilit)

"Що цікаво, є місця в Карпатах, де туристів, як не було, так і немає. Дивно, але люди маючи власне авто можуть вибрати будь-яке місце, інформації багато, але все одно більшість вибирає те, що всі", - написав Губіліт.

При цьому він опублікував фото біля озера Синевир, які були зроблені в неділю, 2 серпня.

Користувачі мережі також прокоментували це.

Їхали вчора через Яремче до Верховини і далі. Те від Делятина до водоспаду їхали 40 хвилин. А далі - машин набагато менше, хоча місця дуже класні;

Ще забули згадати в замітці таку місцевість як Сколе... минулий вікенд там був справжній Шанхай! Я такого давно не пам'ятаю і реально була шокована навалою! Український турист зовсім не вміє і не навчений правильно і нормально по-людськи відпочивати ... бо то, що залишається після таких вікендів це тотал-треш! Потрібно встановлювати жорсткі правила щодо відпочинку в Карпатах, у відомих туристичних місцях, особливо в заповідних зонах;

Багато машин в тому числі тому, що дороги стали краще ... А на тих локаціях, де дороги в ямах і вибоїнах, або грунтові - там і не буде попсового автотуриста.

Нагадаємо, в мережі з'явилося кумедне відео, як в Карпатах оленятко напало на грибника, захищаючи свою територію.

Раніше в Карпатах зняли потужний смерч з градом.