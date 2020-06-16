В Карпатах туристы наткнулись на загадочные наскальные рисунки: срочно надо вызвать Дэна Брауна

В Карпатах туристы нашли наскальные рисунки
Известный горный спасатель, активист и путешественник Василий Фицак вместе с коллегами обнаружил уникальную находку в Карпатах. Речь идет о петроглифах - древних наскальных рисунках.
Фицак рассказал, что находку они обнаружили, когда спускались с полонины Глистовата в Перкалабу не традиционным маршрутом.
"Интересные петроглифы на камнях. Вместе с Владиславом Корсунем и Андреем Брошневским спускались с полонины Глистовата в Перкалабу, несколько не традиционным маршрутом", - написал Василий Фицак на своей странице в Facebook.
Он также в соцсети опубликовал фотографии находки.
В Карпатах туристы обнаружили интересные наскальные рисунки (фото: facebook.com/vasyl.fitsak)
Пользователи сети прокомментировали данные снимки.
Скриншоты с Facebook
Напомним, в Китае нашли самое древнее произведение искусства.
Автор: Роман Мирончук