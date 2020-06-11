В Китае нашли самое древнее произведение искусства: оно перевернет историю

В Китае нашли самое древнее произведение искусства (коллаж РБК-Украина)

В Китае археологи нашли маленькую статуэтку птицы

Китайские археологи раскопали недалеко от Пекина древнейшее произведение искусство. Это крохотная фигурка птицы, которая была изготовлена 13 тысяч лет назад.

Статуэтка совсем маленькая - ее длина всего 12 милиметров. Эта находка полностью меняет представление о том, когда в Восточной Азии начали производить фигурки животных, и отодвигает эти рамки на более 8,5 тысячи лет назад: от неолита, когда люди начали оседать и обрабатывать землю, аж до времен палеолита, когда господствовали охотники-собиратели. Об этом сообщает Science Alert.

Археологи думают что фигурка птички на пьедестале сделана из кости конечности животного, а ее цвет говорит о том, что для ее производства использовался "контролируемый процесс нагрева".

"Стиль этого миниатюрного изделия оригинальный и удивительно отличается от всех других известных палеолитических фигурок птиц", - говорят исследователи.

Раскопками руководили исследователи из Восточно-Китайского университета провинции Шаньдун, а также эксперты из колледжей Франции, Израиля и Норвегии. Ли Чжанян, который руководил исследованием, занимается раскопками на этом участке с 2005 года.

Другие находки включают осколки керамики, сожженные останки животных и подвеску из страусиного яйца.

В Китае нашли древнюю фигурку птицы (фото: sciencealert.com)

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Автор: Людмила Жукова