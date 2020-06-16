У Карпатах туристи натрапили на загадкові наскельні малюнки: терміново треба викликати Дена Брауна

Відомий гірський рятувальник, активіст і мандрівник Василь Фицак разом з колегами виявив унікальну знахідку в Карпатах. Мова йде про петрогліфи - стародавні наскельні малюнки.

Фицак розповів, що знахідку вони виявили, коли спускалися з полонини Глистовата в Перкалабу не традиційним маршрутом.

"Цікаві петрогліфи на каменях. Разом з Владиславом Корсунем і Андрієм Брошневським спускалися з полонини Глистовата в Перкалабу, дещо не традиційним маршрутом", - написав Василь Фицак на своїй сторінці в Facebook.

Він також у соцмережі опублікував фотографії знахідки.

У Карпатах туристи виявили цікаві наскельні малюнки (фото: facebook.com/vasyl.fitsak)

Користувачі мережі прокоментували дані знімки.

Клас!

Круто!

Терміново потрібно викликати Умберто Еко або Дена Брауна;

Стародавня хресна дорога;

Ех, нагадує кладовище при підйомі на Мангуп;

Скільки ж їм років;

Координати не зберегли?

Дуже схоже на слов'янські руни;

Цікаво, вони взагалі десь фіксовані? У науковому плані;

Не схоже на руни ні німецькі, ні угорські, ні болгарські. Як варіант зроблено готами тому написів їх рунами дійшло дуже мало, але наявні також не схожі. Найбільше це схоже на вигадані так звані "русские алатырь руны". Підозрюю що це сучасні твори з закосом під старовину сучасних цінителів Перуна і Сварога;

Це нагадує поховання. Гробниці... цвинтарні написи;

Думаю, їх слід досліджувати.

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, у Китаї знайшли найдавніший твір мистецтва.