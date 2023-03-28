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Зима повернулася: у Карпатах серед весни вдарив мороз -14 (фото)

Фото: У Карпатах випав сніг (facebook.com/chornogora.rescue112)
Автор: Людмила Жукова

В Україну прийшло похолодання та температура повітря значно опустилася. У Карпатах 28 березня серед весни випав сніг та вдарив мороз.

Про це повідомили на сторінці Чорногорського гірничого пошуково-рятувального посту .

"Станом на 9:00 28 березня на горі Піп Іван Чорногорський буде хмарно, вітер північно-західний 8 м/с. Температура повітря -14°С", - повідомили рятувальники.

Також на сторінці опубліковано фото засніжених вершин Карпат.

У Карпатах випав сніг і вдарив мороз (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Синоптики попереджають про негоду

В Україні з 28 березня очікується погіршення погодних умов, зокрема дощі та мокрий сніг. При цьому у Карпатах похолодає до -12 градусів.

У середу, 29 березня, в Україні прогнозується невеликий сніг та пориви вітру 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0 -6, а вдень від 0 до +6.

Нагадаємо, 28 березня в Україні очікується зміна погоди на "зимову".

Крім того, мі писали, що синоптики приголомшили новим прогнозом на Великдень.

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