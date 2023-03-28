Зима повернулася: у Карпатах серед весни вдарив мороз -14 (фото)

В Україну прийшло похолодання та температура повітря значно опустилася. У Карпатах 28 березня серед весни випав сніг та вдарив мороз.
Про це повідомили на сторінці Чорногорського гірничого пошуково-рятувального посту .
"Станом на 9:00 28 березня на горі Піп Іван Чорногорський буде хмарно, вітер північно-західний 8 м/с. Температура повітря -14°С", - повідомили рятувальники.
Також на сторінці опубліковано фото засніжених вершин Карпат.
В Україні з 28 березня очікується погіршення погодних умов, зокрема дощі та мокрий сніг. При цьому у Карпатах похолодає до -12 градусів.
У середу, 29 березня, в Україні прогнозується невеликий сніг та пориви вітру 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0 -6, а вдень від 0 до +6.
Нагадаємо, 28 березня в Україні очікується зміна погоди на "зимову".
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