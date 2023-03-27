У Києві аномальний спад температури та сніг по Україні. Синоптик дала прогноз на завтра
У вівторок, 28 березня, в Україні очікується зміна погоди, на більш "зимну". При чому вона буде настільки різкою, що, наприклад, у Києві ще вночі буде до +12, а вже днем - максимум до +3.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Погода в Україні
"В Україну переміститься активний циклон, який зародився над Середземномор'ям і вже розминається, присідає, вдихає-видихає, тренується", - розповіла вона.
Опади
У вівторок в Україні очікуються опади. А саме:
- у західних, північних областях, на значній частині центру можливі сильні опади; дощі переходитимуть у мокрий сніг, вдень опади послабшають;
- на сході дощ ймовірніший в другій половині дня та ввечері.
Вітер
За словами синоптика, завтра сильний вітер.
"Він з південно-східного поступово переходитиме на північно-західний, 5-12 метрів за секунду. Пориви можуть досягати штормових значень, до 15-22 метрів за секунду", - додала Діденко.
Температура повітря
- у багатьох областях України різко похолоднішає, до +1...+7 градусів;
- у східних областях ще затримається тепла погода, завтра там +10..+16 градусів;
- у центральних областях та на півдні очікується +6+12 градусів.
Погода у Києві
У столиці, як розповіла синоптик, передбачається ускладнення погоди.
Опади
Дощ з переходом у мокрий сніг, можливі сильні опади.
Вітер
північно-західний, пориви до штормових, до 15-20 метрів за секунду.
Температура повітря
У столиці, як констатувала Діденко, очікується завтра аномальний хід температури повітря.
"Найближчої ночі ще буде тепло, до +12 градусів. А вдень температура повітря почне знижуватися до +5...+3 градусів", - розповіла вона, додавши, що надалі похолодання охопить всю Україну та посилиться до невеликих морозів.
Як повідомлялось, сьогоднішній день буде найтеплішим днем у найближчій перспективі, бо вже завтра очікується суттєве похолодання, яке першими відчують мешканці західних регіонів.
При цьому похолодання, яке очікується в Україні з вівторка-середи, 28-29 березня, принесе із собою не лише різке зниження температури - від високих "плюсів" до невеликих "мінусів", а й дощ, місцями сніг, які не лише ускладнять ситуацію на дорогах, а й погіршать самопочуття.
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