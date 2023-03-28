RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зима вернулась: в Карпатах среди весны ударил мороз -14 (фото)

Фото: В Карпатах выпал снег (facebook.com/chornogora.rescue112)
Автор: Людмила Жукова

В Украину пришло похолодание и температура воздуха значительно опустилась. В Карпатах 28 марта среди весны выпал снег и ударил мороз.

Об этом сообщили на странице Черногорского горный поисково-спасательного поста.

"По состоянию на 9:00 28 марта на горе Поп Иван Черногорский облачно, ветер северо-западной 8 м/с. Температура воздуха -14°С", - сообщили спасатели.

Также на странице опубликовано фото заснеженных вершин Карпат.

В Карпатах выпал снег и ударил мороз (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Синоптики предупреждают о непогоде

В Украине с 28 марта ожидается ухудшение погодных условий, в частности, дожди и мокрый снег. При этом в Карпатах похолодает до -12 градусов.

В среду, 29 марта, в Украине прогнозируется небольшой снег, а также порывы ветра 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 0 -6, а днем от 0 до +6.

Напомним, 28 марта в Украине ожидается смена погоды на более "зимнюю".

Кроме того, мі писали, что синоптики ошарашили новым прогнозом на Пасху.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеКарпаты