В Карпатах нашли заброшенную дачу Ющенко: как она выглядит сейчас (фото)

Дача Виктора Ющенко находится в селе Татаров Ивано-Франковской области, недалеко от самого известного водопада области - Гука. Известно, что экс-президент часто отдыхал в этом доме с 2005 по 2015 год.

Но сейчас дом совершенно заброшен, а территория похожа на старую строительную площадку. Охрана территории присутствует – они не дали диггерам попасть на дачу.

Фото: explorer.lviv.ua

"Дача стоит около реки через дорогу на водопад Гук. Хоть это и заповедная территория, но строиться там можно. Ведь ранее на месте дачи был хутор и жили люди. Сейчас от хутора осталась одна старая хата. А до дачи есть мост со шлагбаумом, электрические столбы и охрана", - рассказали ребята.

Фото: explorer.lviv.ua

Они признались, что прикинулись туристами, которые заблудились, и погуляли по окрестностям.

"Тут сплошная стройплощадка. Деревянные домики, где когда-то жил Виктор Андреевич, снесли. На их месте возвели массивные конструкции из камня и бетона. Ульев тоже уже нет, но деревянная церковь еще осталась", - говорится в публикации.

Фото: explorer.lviv.ua

По словам диггеров, строительство начали масштабное и явно для большой семьи. Но потом почему-то забросили. Судя по зарослям и мху на кирпичах, дача стоит заброшена уже лет пять.

"Почему так произошло, что дачу Ющенко забросили – неизвестно. Жаль вложенной работы и денег, так как сейчас все гниет и разрушается. А место тут красивое, тихое, уютное", - подчеркнул Риштун.

А вот так выглядела дача Ющенко в Татарове в 2014 году: