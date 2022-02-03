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Под Киевом продают элитный особняк с местом для теннисного корта и вертолетной площадки (фото)

Новина українською →
Киев, Четверг 03 февраля 2022 16:53
Под Киевом продают элитный особняк с местом для теннисного корта и вертолетной площадки (фото) Коллаж РБК-Украина: под Киевом продают шикарный особняк
Автор: Styler

В селе Высшая Дубечня, которое находится в Вышгородском районе Киевской области, на продажу выставлен шикарный трехэтажный особняк на 8 комнат. На его территории в 21 гектар есть возможность построить теннисный корт и вертолетную площадку.

Объявление о продаже элитной недвижимости размещено на сайте агентства "Благовест".

Под Киевом продают элитный особняк с местом для теннисного корта и вертолетной площадки (фото)Под Киевом продают элитный особняк с местом для теннисного корта и вертолетной площадки (фото)

Элитный особняк под Киевом (фото: blagovist.ua)

Стоимость дома составляет 48,2 миллионов гривен или 1,7 миллиона долларов. Его общая площадь 1150 квадратных метров. В доме подключены все необходимые коммуникации.

Под Киевом продают элитный особняк с местом для теннисного корта и вертолетной площадки (фото)Под Киевом продают элитный особняк с местом для теннисного корта и вертолетной площадки (фото)Под Киевом продают элитный особняк с местом для теннисного корта и вертолетной площадки (фото)

Элитный особняк под Киевом (фото: blagovist.ua)

Элитная резиденция находится рядом с речкой Десна. Ремонт сделан в классическом стиле. В доме установлена эксклюзивная мебель. Также есть сауна, бассейн, спортивный зал, домашний кинотеатр, зимний сад, и кабинет.

Под Киевом продают элитный особняк с местом для теннисного корта и вертолетной площадки (фото)Под Киевом продают элитный особняк с местом для теннисного корта и вертолетной площадки (фото)Под Киевом продают элитный особняк с местом для теннисного корта и вертолетной площадки (фото)

Элитный особняк под Киевом (фото: blagovist.ua)

Также есть просторная кухня-столовая, площадь которой составляет 180 квадратных метров. Есть беседка, летний домик с выходом на открытый бассейн.

Под Киевом продают элитный особняк с местом для теннисного корта и вертолетной площадки (фото)Под Киевом продают элитный особняк с местом для теннисного корта и вертолетной площадки (фото)

Элитный особняк под Киевом (фото: blagovist.ua)

Кроме того, на территории участка расположен гостевой дом на 250 квадратных метров.

Под Киевом продают элитный особняк с местом для теннисного корта и вертолетной площадки (фото)Под Киевом продают элитный особняк с местом для теннисного корта и вертолетной площадки (фото)

Элитный особняк под Киевом (фото: blagovist.ua)

Напомним, известная украинская певица Алина Гросу показала шикарный особняк в Черновцах, где прошло ее детство.

Мы также писали о том, как выглядит квартира за 28 миллионов гривен в центре Киева, в которой есть собственный лифт.

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