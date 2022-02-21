У Карпатах знайшли покинуту дачу Ющенка: як вона виглядає зараз (фото)

Дача Віктора Ющенка знаходиться в селі Татарів Івано-Франківської області, недалеко від найвідомішого водоспаду області - Гука. Відомо, що експрезидент часто відпочивав у цьому будинку з 2005 по 2015 рік.

Але зараз будинок абсолютно покинутий, а територія схожа на старий будівельний майданчик. Охорона території присутня - вони не дали діггерам потрапити на дачу.

Фото: explorer.lviv.ua

"Дача стоїть біля річки через дорогу на водоспад Гук. Хоч це і заповідна територія, але будуватися там можна. Адже раніше на місці дачі був хутір і жили люди. Зараз від хутора залишилася одна стара хата. А до дачі є міст зі шлагбаумом, електричні стовпи та охорона", - розповіли хлопці.

Фото: explorer.lviv.ua

Вони зізналися, що прикинулися туристами, які заблукали, і погуляли по околицях.

"Тут суцільний будмайданчик. Дерев'яні будиночки, де колись жив Віктор Андрійович, знесли. На їх місці звели масивні конструкції з каменю і бетону. Вуликів теж вже немає, але дерев'яна церква ще залишилася", - йдеться в публікації.

Фото: explorer.lviv.ua

За словами діггерів, будівництво почали масштабне і явно для великої родини. Але потім чомусь закинули. Судячи з заростей і моху на цеглинах, дача стоїть покинута вже років п'ять.

"Чому так сталося, що дачу Ющенка закинули – невідомо. Шкода вкладеної роботи та грошей, оскільки зараз все гниє і руйнується. А місце тут красиве, тихе, затишне", - підкреслив Риштун.

А ось так виглядала дача Ющенка в Татарові у 2014 році: