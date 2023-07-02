У Карпатах квітне червона рута. Як вона виглядає і де її шукати (фото)

Де росте червона рута

Червоною рутою у народі називають рододендрон східноєвропейський. Ця рослина з родини вересових виростає заввишки 10-40 см. Росте на висоті 1600-2050 м. Найбільше цвіте з травня по липень, друге цвітіння буває в серпні.

Цілі масиви рододендрона є в горах Румунії, Македонії, Болгарії, Словаччини, Польщі, Чехії. В Україні червона рута поширена на території Івано-Франківської та Закарпатської областей, зокрема в Горганах, Чорногорі, Свидовецькому (в районах гір Близниць) та Мармороському гірських масивах, в Чивчинських горах.

Червона рута в українських Карпатах (фото: Facebook/ Крок Україною)

Рододендрон не можна зривати, оскільки він занесений до Червоної книги. Законом передбачений штраф 57 грн за зірвані квіти або пошкоджений кущ. Тому червоною рутою можна тільки милуватись. Серед гірських туристів популярні навіть цілі маршрути в сезон цвітіння.

(фото: Facebook.com/Mykola Stasyk)

(фото: Facebook.com/Valentyna Zhytanska)

(фото: Facebook.com/Надежда Надежда)

Червона рута квітне у Карпатах (фото: Facebook.com/Paul In)

Карпатські легенди про загадкову квітку

У народі побутує кілька легенд про червону руту. Одна з них гласить, що справжня рута - жовта квітка. І лише в чарівну ніч на Івана Купала стає червоною буквально на декілька хвилин. Дівчина, яка її знайде і зірве, буде щаслива в коханні.

Інша карпатська легенда розповідає про червону квітку, що цвіте раз на 10 років. І якщо дівчина її знайде та подарує коханому хлопцю, який не відповідає їй взаємністю, то він теж її полюбить. Жителі гір назвали цю квітку червона рута.

Ще одна легенда оповідає історію про дівчину, яка тужила за коханим, якого забрали вороги в полон на галеру. Юнак, перебуваючи довго на чужині, забув про рідний дім.

Одного дня дівчина побачила, як журавлі летять у вирій, передала їм червону руту, аби вони знайшли її коханого та порадували цю квітку. Птахи віднайшли юнака у морі, як тільки він побачив червону руту, то вмить згадав і свою кохану, і рідний край. Він здійняв бунт на галері, визволився з полону і повернуся щасливо додому.

(фото: Facebook.com/Lesya Cherniatovich)

Червона рута у Карпатах (Facebook.com/Таня Хімчак)