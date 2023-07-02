В Карпатах цветет "червона рута". Как она выглядит и где ее искать (фото)

В Карпатах массово цветет "червона рута". Большинство украинцев знают этот цветок из знаменитой песни Владимира Ивасюка, но мало кто его видел в природе. И даже если и встречал руту в горах, то не знал, что это именно тот чудоцветок.
О том, как выглядит "червона рута", на каких маршрутах ее можно найти, и когда стоит подниматься в горы, чтобы полюбоваться обильным цветение, читайте в материале Styler.
"Червоною рутою" в народе называют рододендрон восточноевропейский. Это растение из семейства вересковых вырастает на 10-40 см. Растет на высоте 1600-2050 м. Больше всего цветет с мая по июль, второе цветение бывает в августе.
Целые массивы рододендрона находятся в горах Румынии, Македонии, Болгарии, Словакии, Польши, Чехии. В Украине "червона рута" распространена на территории Ивано-Франковской и Закарпатской областей, в частности, в Горганах, Черногоре, Свидовецком (в районах гор Близниц) и Марморосском горных массивах, в Чивчинских горах.
Рододендрон нельзя срывать, поскольку он занесен в Красную книгу. Законом предусмотрен штраф 57 грн за сорванные цветы или поврежденный куст. Поэтому "червоною рутою" можно только любоваться. Среди горных туристов популярные даже целые маршруты в сезон цветения.
В народе бытует несколько легенд о "червоній руті". Одна из них говорит, что настоящая рута - это желтый цветок. И только в магическую ночь на Ивана Купала становится красной буквально на несколько минут. Девушка, которая ее найдет и сорвет, будет счастлива в любви.
Другая карпатская легенда рассказывает о красным цветке, который цветет раз в 10 лет. И если девушка его найдет и подарит любимому парню, который не отвечает ей взаимностью, он тоже ее полюбит. Жители гор назвали этот цветок "червона рута".
Еще одна легенда повествует историю о девушке, тосковавшей за любимым, которого забрали враги в плен на галеру. Юноша, находясь долго на чужбине, забыл о родном доме.
Однажды девушка увидела, как журавли летят в теплые края, передала им "червону руту", чтобы они нашли ее любимого и порадовали этот цветок. Птицы нашли юношу в море, как только он увидел красную руту, то мгновенно вспомнил и свою любимую, и родной край. Он поднял бунт на галере, освободился из плена и вернусь счастливо домой.
Раньше мы писали о том, что в Киеве зацвели "макаронные" деревья.
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