В Карпатах цветет "червона рута". Как она выглядит и где ее искать (фото)

Где растет "червона рута"

"Червоною рутою" в народе называют рододендрон восточноевропейский. Это растение из семейства вересковых вырастает на 10-40 см. Растет на высоте 1600-2050 м. Больше всего цветет с мая по июль, второе цветение бывает в августе.

Целые массивы рододендрона находятся в горах Румынии, Македонии, Болгарии, Словакии, Польши, Чехии. В Украине "червона рута" распространена на территории Ивано-Франковской и Закарпатской областей, в частности, в Горганах, Черногоре, Свидовецком (в районах гор Близниц) и Марморосском горных массивах, в Чивчинских горах.

"Червона рута" в украинских Карпатах (фото: Facebook/ Шаг по Украине)

Рододендрон нельзя срывать, поскольку он занесен в Красную книгу. Законом предусмотрен штраф 57 грн за сорванные цветы или поврежденный куст. Поэтому "червоною рутою" можно только любоваться. Среди горных туристов популярные даже целые маршруты в сезон цветения.

(фото: Facebook.com/Mykola Stasyk)

(фото: Facebook.com/Valentyna Zhytanska)

(фото: Facebook.com/Надежда Надежда)

Красная рута цветет в Карпатах (фото: Facebook.com/Paul In)

Карпатские легенды о загадочном цветке

В народе бытует несколько легенд о "червоній руті". Одна из них говорит, что настоящая рута - это желтый цветок. И только в магическую ночь на Ивана Купала становится красной буквально на несколько минут. Девушка, которая ее найдет и сорвет, будет счастлива в любви.

Другая карпатская легенда рассказывает о красным цветке, который цветет раз в 10 лет. И если девушка его найдет и подарит любимому парню, который не отвечает ей взаимностью, он тоже ее полюбит. Жители гор назвали этот цветок "червона рута".

Еще одна легенда повествует историю о девушке, тосковавшей за любимым, которого забрали враги в плен на галеру. Юноша, находясь долго на чужбине, забыл о родном доме.

Однажды девушка увидела, как журавли летят в теплые края, передала им "червону руту", чтобы они нашли ее любимого и порадовали этот цветок. Птицы нашли юношу в море, как только он увидел красную руту, то мгновенно вспомнил и свою любимую, и родной край. Он поднял бунт на галере, освободился из плена и вернусь счастливо домой.

(фото: Facebook.com/Lesya Cherniatovich)

"Червона рута" в Карпатах (Facebook.com/Таня Химчак)