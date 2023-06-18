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Оглядовий витяг у Буковелі: як і за скільки можна насолодитися красою Карпат

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Буковель, Неділя 18 червня 2023 12:20
Оглядовий витяг у Буковелі: як і за скільки можна насолодитися красою Карпат Панорамний краєвид на Буковель (фото: karpatium)
Автор: Світлана Мащенко

Оглядовий витяг в Буковелі дає неймовірну можливість насолодитися панорамними краєвидами наших українських Карпат, які неймовірні і взимку, і влітку. Якщо вирішили відправитися подорожувати горами, варто обов'язково скористатися цією послугою.

Дивіться фото і описання нижче в матеріалі Styler.

Як працює витяг

У літній період для гостей курортного села працює оглядовий витяг №2.

Графік роботи:

  • вивіз на гору з 09:00 до 19:30
  • спуск з гори до 20:00

Витяги бувають двомісні і чотиримісні - для компаній побільше.

Оглядовий витяг у Буковелі: як і за скільки можна насолодитися красою КарпатОглядовий витяг у Буковелі: як і за скільки можна насолодитися красою Карпат

Скільки коштує квиток

За одну дорослу людину вам треба буде заплатити 250 грн.

Під пільговим квитком мається на увазі 15% знижка, тобто вартість квитка становитиме 190 грн.

Також пропонуються VIP-місяця, вартістю 500 грн.

Оглядовий витяг у Буковелі: як і за скільки можна насолодитися красою КарпатОглядовий витяг у Буковелі: як і за скільки можна насолодитися красою Карпат

Хто має право на пільги

Якщо ви маєте право на пільговий квиток, варто взяти з собою відповідні документи. Категорії, що мають право на отримання пільги:

  • діти від 6 до 12 років
  • пенсіонери (потрібен оригінал посвідчення)
  • військовослужбовці ЗСУ
  • особи з інвалідністю (1, 2, 3 групи)
  • дітям до шести років послуга надається безкоштовно.

Оглядовий витяг у Буковелі: як і за скільки можна насолодитися красою Карпат

Всі фото: bukovel.com

Якщо ви хочете показати краєвид чотирилапому другові, то це вам, на жаль, не вдасться, адже користування витягом з собаками заборонено!

Щоб дізнатися деталі, ви можете скористатися номером гарячої лінії 24/7:

0 800 500 818.

Дивіться відеоподорож оглядовим витягом № 2:

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