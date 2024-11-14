Кароль вразила сміливими фото та заговорила про кохання: "Бігають мурахи"

Тіна Кароль, яка нещодавно висловилася про свою політичну кар'єру, цього разу здивувала прихильників сміливими кадрами.
Який образ показала артистка та про що розповіла, пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.
У блозі співачка поділилася серією знімків, на яких постала у спокусливому вбранні. Вона позувала у пальті на голе тіло, а під низ одягнула лише білосніжні колготки. Завершили сміливий аутфіт туфлі-човники, зібране у пучок волосся та легкий макіяж.
У підписі до фото Тіна вирішила прокоментувати тему кохання, ймовірно натякаючи на рядки зі своєї нової пісні: "Бігають мурахи, капають сльозинки, немає без кохання у житті родзинки".
Підписники активно відреагували на такий контент від зірки і у коментарях продовжують залишати для неї купу компліментів. Ось деякі з них:
До слова, нещодавно Кароль також ділилася сміливими фото, на яких постала у напівпрозорому комбінезоні без спідньої білизни. Одяг підкреслив фігуру зірки, і на кадрах можна побачити, що вона обрала ефектні пози. Образ знаменитість доповнила легким макіяжем, а волосся зібрала у схожу до цієї зачіску.
Нагадаємо, Тіна Кароль - 39-річна українська виконавиця, акторка і ведуча, солістка ансамблю пісні і танцю ЗСУ.
Після 2014 року вона відмовилася від виступів у Росії, а у лютому 2022 року, після початку повномасштабної російської агресії проти України, виїжджала до Польщі, де створила Центр інформаційного спротиву.
У квітні 2022 співачці заборонили в'їзд на територію країни-агресорки РФ. Наразі зірка, як і чимало інших українських представників шоу-бізнесу, гастролює різними країнами, даючи благодійні концерти.
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