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Кароль поразила смелыми фото и заговорила о любви: "Бегают мурашки"

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Любовь Блажко

Тина Кароль, которая недавно высказалась о своей политической карьере, на этот раз удивила поклонников смелыми кадрами.

Какой образ показала артистка и о чем рассказала, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.

Новый образ Тины Кароль

В блоге певица поделилась серией снимков, на которых предстала в соблазнительном наряде. Она позировала в пальто на голое тело, а под низ одела только белоснежные колготки. Завершили смелый аутфит туфли-лодочки, собранные в пучок волосы и легкий макияж.

В подписи к фото Тина решила прокомментировать тему любви, вероятно намекая на строчки из своей новой песни: "Бігають мурахи, капають сльозинки, немає без кохання у житті родзинки".

Новый образ Тины Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Реакция сети

Подписчики активно отреагировали на такой контент от звезды и в комментариях продолжают оставлять для нее кучу комплиментов. Вот некоторые из них:

  • "Невероятная"
  • "Ваши глаза, этот взгляд!"
  • "Называл милым чудо-цветком"
  • "Хрупкая и одновременно игривая"
  • "Непревзойденно изысканная королева"
  • "Какая же прекрасная!"
  • "Роскошно"
  • "Что это за красота?"
  • "Я в восторге"
  • "Вау, очень хороша"
  • "Нежная, такая какая-то в мечтах "
  • "Невероятные фото"
  • "Восхищаюсь!"

Тина Кароль показала соблазнительный образ (фото: instagram.com/tina_karol)

К слову, недавно Кароль также делилась смелыми фото, на которых предстала в полупрозрачном комбинезоне без нижнего белья. Одежда подчеркнула фигуру звезды, и на кадрах можно увидеть, что она выбрала эффектные позы. Образ знаменитость дополнила легким макияжем, а волосы собрала в похожую на эту прическу.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Напомним, Тина Кароль - 39-летняя украинская исполнительница, актриса и ведущая, солистка ансамбля песни и танца ВСУ.

После 2014 она отказалась от выступлений в России, а в феврале 2022, после начала полномасштабной российской агрессии против Украины, выезжала в Польшу, где создала Центр информационного сопротивления.

В апреле 2022 года певице запретили въезд на территорию страны-агрессора РФ. Сейчас звезда, как и многие другие украинские представители шоу-бизнеса, гастролирует разными странами, давая благотворительные концерты. 

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