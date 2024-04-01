Кардіолог розповіла, що потрібно регулярно робити при низькому тиску

Що необхідно здавати

За словами лікаря, всі кардіологічні пацієнти, які на постійній основі приймають препарати для зниження тиску повинні пам'ятати, що потрібно регулярно здавати кров на рівень калію.

"Такі препарати, як інгібітори АПФ, сартани та калійзберігаючі діуретики сприяють підвищенню рівня калію в крові та навпаки діуретики фуросемід та індапамід сприяють зниженню рівня калію в крові", - йдеться у повідомленні.

Важливо пам'ятати, що відхилення калію від норми завжди буде провокувати порушення серцевого ритму, тобто виникнення аритмії.

Чому тиск знижується

Гіпотонія - це артеріальний тиск, який постійно знижений у порівнянні з нормальними показниками. Нормою вважається співвідношення систолічного (верхнього) та діастолічного (нижнього) тиску 120 на 80 мм рт. ст., нижче, наприклад, тиск 100 на 60 - це вже ознака гіпотонії.

Певні умови можуть викликати тривалі періоди гіпотонії, які можуть стати небезпечними для людей зі зниженим тиском, якщо їх не лікувати. Від чого виникає знижений тиск, ці умови включають:

вагітність через збільшення потреби в крові як від вагітної жінки, так і від плода, що росте

порушення кровообігу, спричинене серцевим нападом або серцевим захворюванням

зневоднення

авітаміноз

захворювання шлункового тракту можуть бути пов'язані з тим, чому знижений тиск

ендокринні порушення, такі як діабет, надниркова недостатність та захворювання щитоподібної залози

тривалий постільний режим

шок, за якого ваші життєво важливі органи не отримують достатньо кисню

анафілактичний шок, тяжка форма алергічної реакції

велика втрата крові, через травми

інфекції крові

кліматичні зміни

Навіть помірні форми зниженого тиску можуть викликати запаморочення, слабкість, непритомність та ризик травм при падіннях.