Кардиолог рассказала, что нужно регулярно делать при низком давлении

Что необходимо сдавать

По словам врача, все кардиологические пациенты, которые на постоянной основе принимают препараты для снижения давления, должны помнить, что нужно регулярно сдавать кровь на уровень калия.

"Такие препараты как ингибиторы АПФ, сартаны и калийсберегающие диуретики способствуют повышению уровня калия в крови и наоборот диуретики фуросемид и индапамид способствуют снижению уровня калия в крови", - говорится в сообщении.

Важно помнить, что отклонение калия от нормы всегда будет провоцировать нарушение сердечного ритма, то есть возникновение аритмии.

Почему давление снижается

Гипотония - это артериальное давление, которое постоянно понижено по сравнению с нормальными показателями. Нормой считается соотношение систолического (верхнего) и диастолического (нижнего) давления 120 на 80 мм рт. ст., ниже, например, давление 100 на 60 - это уже признак гипотонии.

Определенные условия могут вызвать длительные периоды гипотонии, которые могут оказаться опасными для людей с пониженным давлением, если их не лечить. От чего возникает пониженное давление, эти условия включают:

беременность из-за увеличения потребности в крови как от беременной женщины, так и от растущего плода

нарушение кровообращения, вызванное сердечным приступом или сердечным заболеванием

обезвоживание

авитаминоз

заболевания желудочного тракта могут быть связаны с тем, почему пониженное давление

эндокринные нарушения, такие как диабет, надпочечники и заболевания щитовидной железы

длительный постельный режим

шок, при котором ваши жизненно важные органы не получают достаточно кислорода

анафилактический шок, тяжелая форма аллергической реакции

большая потеря крови, из-за травм

инфекции крови

климатические изменения

Даже умеренные формы пониженного давления могут вызвать головокружение, слабость, обморок и риск травм при падениях.