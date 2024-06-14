Кардіолог розповіла, чи потрібно періодично лягати в лікарню, щоб "прокапатися"

Причини лягти у лікарню

За словами лікаря, перша причина - це гостре захворювання середнього ступеня тяжкості або тяжке.

Наприклад, в кардіології це може бути гострий інфаркт міокарда, нестабільна стенокардія (тобто передінфарктний стан), пароксизм миготливої аритмії (або іншої гострої аритмії), міокардит, гостра серцева недостатність.

Друга причина - загострення хронічного захворювання. Саме загострення, а не профілактика загострення.

Тому що саме загострення хронічної хвороби середнього чи тяжкого ступеня потребує стаціонарного лікування.

Причиною частих госпіталізацій також може бути недотримання рекомендацій лікаря, неправильний спосіб життя. Мова йде про те, коли пацієнт із серцевою недостатністю не приймає всі призначені ліки, або вживає багато солі або мало рухається.

Що ще призведе до частих візитів до лікарні

Не можна ігнорувати можливість того, що вас неправильно лікують. Іноді буває не зайвим вислухати думку іншого лікаря.

Вибирайте досвідченого фахівця, через руки якого проходять тисячі подібних випадків на рік, лікарні чи інститути, що спеціалізуються на вашому захворюванні.

Все тому, що причина може критися в тому, що вам потрібне радикальніше лікування, часто навіть хірургічне.

Остання причина лягти в стаціонар - це складне обстеження, яке не можна зробити за амбулаторних умов. Діагностичні можливості поліклінік дуже обмежені.

Клініки мають набагато більше можливостей як для інструментальної діагностики, так і для консультацій суміжних фахівців, проведення консиліумів.

Коли не потрібно "лягати прокапатися"

Кардіолог зазначила, що не потрібно лягати в лікарню для профілактики або якщо ви в минулому перенесли захворювання, яке потребує госпіталізації.

"Профілактика - це кожен ваш день. Ваше харчування, медикаменти, фізичні навантаження, контроль маси тіла, відмова від шкідливих звичок. Людина - це не резервуар, який можна про запас напихати ліками, щоб потім пів року нічого не робити", - написала лікар.

Крапельниця або укол потрібні тоді, коли стан пацієнта вимагає термінового введення ліків і немає часу чекати, поки пігулка потрапить до шлунку або кишківника і почне всмоктуватися.

Це стан, що загрожує життю або може погіршитися будь-якої секунди. Наприклад, інфаркт міокарда в процесі. Щосекунди може виникнути одне з численних ускладнень.

Перевага крапельниці в тому, що за кілька секунд ліки вже діють у потрібному місці. Для пігулок цей період може становити від 20 хвилин до кількох годин.