Відмовтесь від неї: яка жіноча спідня білизна шкодить здоров'ю

Зазвичай люди в магазині обирають красиву спідню білизну та навіть не задумують про її шкоду для здоров'я. Зокрема, білизна з неякісних тканин може призвести до свербіння та дріжджових інфекцій.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Якої білизни уникати

Білизна, яка викликає піт, може призвести до свербіння та дріжджових інфекцій. Деякі види спідньої білизни, такі як стрінги, можуть підвищити ризик бактеріального вагінозу або інших інфекцій.

Занадто тісна спідня білизна може спричинити здавлення, натирання та бактеріальні інфекції, і є деякі докази того, що це може вплинути на фертильність у чоловіків.

Вибираючи пару білизни, важливо враховувати тканину, посадку та крій.

Гінеколог Андреа Брейден розповів, що загалом, найкращі тканини для нижньої білизни - це натуральні, такі як бавовна. Повітря циркулює краще в бавовняній білизні, ніж з поліестеру. Саме для здоров’я вульви важлива хороша циркуляція повітря.

Уролог Скотт Д. сказав, що бавовна виділяється тим, що вона зручна, дихаюча та вбирає вологу.

Уникайте тканин, які "не дихають"

Гінеколог зазначив, що варто уникнути білизни з тканин, які "не дихають", а саме нейлон і атлас.

Крім того, товсті тканини також можуть обмежувати дихання шкіри.

Поліестер вважається найгіршою тканиною для спідньої білизни. Хоча це один з найлегших матеріалів, він не вбирає й не пропускає повітря.

Навіть спідня білизна, виготовлена ​​не з натуральної дихаючої тканини, часто має бавовняну частину у промежині або ластовиці.

Виберіть вид, який вам буде комфортним

Варто обирати зручну білизну, яка не стискає й не натирає.

Облягаюча спідня білизна зменшує циркуляцію повітря та може збільшити вологість, що призводить до подразнення шкіри.

Стрінги можна носити, але краще звести їхнє використання до мінімуму або для особливих випадків. Ця білизна дуже стягує та тісно прилягає, тож вважається незручною. Це ж стосується й бікіні, які також дуже щільні до тіла.

Лікарі зазначили, що спідню білизну потрібно змінювати принаймні раз на день, щоб уникнути накопичення бактерій.

"Бактерії - це нормально. У всіх нас є звичайні бактерії, які живуть на вульві або в прямій кишці", - сказав гінеколог.

Однак, тривале носіння спідньої білизни може спричинити інфекції або неприємний запах, оскільки волога змішується зі звичайними бактеріями, які знаходяться там.

Тому важливо якомога частіше міняти спідню білизни. Деякі люди можуть навіть міняти частіше одного разу на день.