Кардиолог рассказала, нужно ли периодически ложиться в больницу, чтобы "прокапаться"

Причины лечь в больницу

По словам врача, первая причина - это острое заболевание средней степени тяжести или тяжелое.

К примеру, в кардиологии это может быть острый инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия (предынфарктное состояние), пароксизм мерцательной аритмии (или другой острой аритмии), миокардит, острая сердечная недостаточность.

Вторая причина - обострение хронического заболевания. Само обострение, а не профилактика обострения.

Потому что именно обострение хронической болезни в средней или тяжелой степени требует стационарного лечения.

Причиной частых госпитализаций может быть несоблюдение рекомендаций врача, неправильный образ жизни. Речь идет о том, когда пациент с сердечной недостаточностью не принимает все назначенные лекарства, или употребляет много соли или мало двигается.

Что еще приведет к частым визитам в больницу

Нельзя игнорировать возможность того, что вас неправильно лечат. Иногда бывает не лишним выслушать мнение другого врача.

Выбирайте опытного специалиста, через руки которого проходят тысячи подобных случаев в год, больницы или институты, специализирующиеся на вашем заболевании.

Все потому, что причина может таиться в том, что вам нужно более радикальное лечение, часто даже хирургическое.

Последняя причина лечь в стационар - это сложное обследование, которое нельзя сделать при амбулаторных условиях. Диагностические возможности поликлиник очень ограничены.

Клиники имеют гораздо больше возможностей как для инструментальной диагностики, так и для консультаций смежных специалистов, проведения консилиумов.

Когда не нужно "ложиться прокапаться"

Кардиолог отметила, что не нужно ложиться в больницу для профилактики или если вы в прошлом перенесли заболевание, нуждающееся в госпитализации.

"Профилактика - это каждый ваш день. Ваше питание, медикаменты, физические нагрузки, контроль массы тела, отказ от вредных привычек. Человек - это не резервуар, который можно впрок напичкать лекарством, чтобы потом пол года ничего не делать", - написал врач.

Капельница или укол нужны тогда, когда состояние пациента требует срочного введения лекарства и нет времени ждать, пока таблетка попадет в желудок или кишечник и начнет всасываться.

Это состояние, угрожающее жизни или может ухудшиться в любую секунду. К примеру, инфаркт миокарда в процессе. Ежесекундно может возникнуть одно из многочисленных осложнений.

Преимущество капельницы в том, что через несколько секунд лекарство уже действует в нужном месте. Для таблеток этот период может составлять от 20 минут до нескольких часов.