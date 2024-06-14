Кардиолог рассказала, нужно ли периодически ложиться в больницу, чтобы "прокапаться"

Часто от врачей можно услышать фразу: "Вы должны лечь в больницу, чтобы прокапаться". Однако существуют определенные показания к госпитализации и следует знать о разнице между капельницей или уколом.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу кардиолога Анны Солощенко.
По словам врача, первая причина - это острое заболевание средней степени тяжести или тяжелое.
К примеру, в кардиологии это может быть острый инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия (предынфарктное состояние), пароксизм мерцательной аритмии (или другой острой аритмии), миокардит, острая сердечная недостаточность.
Вторая причина - обострение хронического заболевания. Само обострение, а не профилактика обострения.
Потому что именно обострение хронической болезни в средней или тяжелой степени требует стационарного лечения.
Причиной частых госпитализаций может быть несоблюдение рекомендаций врача, неправильный образ жизни. Речь идет о том, когда пациент с сердечной недостаточностью не принимает все назначенные лекарства, или употребляет много соли или мало двигается.
Нельзя игнорировать возможность того, что вас неправильно лечат. Иногда бывает не лишним выслушать мнение другого врача.
Выбирайте опытного специалиста, через руки которого проходят тысячи подобных случаев в год, больницы или институты, специализирующиеся на вашем заболевании.
Все потому, что причина может таиться в том, что вам нужно более радикальное лечение, часто даже хирургическое.
Последняя причина лечь в стационар - это сложное обследование, которое нельзя сделать при амбулаторных условиях. Диагностические возможности поликлиник очень ограничены.
Клиники имеют гораздо больше возможностей как для инструментальной диагностики, так и для консультаций смежных специалистов, проведения консилиумов.
Кардиолог отметила, что не нужно ложиться в больницу для профилактики или если вы в прошлом перенесли заболевание, нуждающееся в госпитализации.
"Профилактика - это каждый ваш день. Ваше питание, медикаменты, физические нагрузки, контроль массы тела, отказ от вредных привычек. Человек - это не резервуар, который можно впрок напичкать лекарством, чтобы потом пол года ничего не делать", - написал врач.
Капельница или укол нужны тогда, когда состояние пациента требует срочного введения лекарства и нет времени ждать, пока таблетка попадет в желудок или кишечник и начнет всасываться.
Это состояние, угрожающее жизни или может ухудшиться в любую секунду. К примеру, инфаркт миокарда в процессе. Ежесекундно может возникнуть одно из многочисленных осложнений.
Преимущество капельницы в том, что через несколько секунд лекарство уже действует в нужном месте. Для таблеток этот период может составлять от 20 минут до нескольких часов.
Ранее врач называл совершенно недейственный способ лечения, который в цивилизованном мире не используется.
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