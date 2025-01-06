Кардіолог назвав 3 популярні способи зниження тиску та чи справді вони допомагають

Склянки лимонного соку натщесерце

Одним із таких домашніх способів є стакан лимонного соку натщесерце. Зазвичай його рекомендують як простий спосіб "запустити" метаболізм і допомогти скинути кілограмів.

М'ятний чай знижує тиск?

До того ж є твердження, що м’ятний напій знижує високий кров’яний тиск, завдяки властивостям ментолу в його листі розширювати судини. Однак, експерт заперечив цю теорію.

Він пояснив, що рівень ментолу в напої занадто низький, щоб мати якийсь сильний вплив на організм.

Ефірна олія м’яти перцевої

Однак більш дієвою є ефірна олія м’яти перцевої, яка може знизити артеріальний тиск.

До того ж, щоб знизити головний біль, олію м'яти втирають у скроні, потилицю. Олія зменшує запаморочення, послаблює прояви морської хвороби.

Проте кардіолог попередив, що ці домашні засоби не можуть замінити ліки для зниження артеріального тиску, які призначені лікарем.

Важливо знати, що гідратація та фізичні вправи також мають певний вплив на тиск.

"Йога або медитація можуть допомогти знизити артеріальний тиск у короткостроковій перспективі, використовуючи техніки глибокого дихання, серед іншого. Зниження стресу та фізична активність або вправи вважаються надзвичайно корисними для високого кров’яного тиску", - додав кардіолог.