Кардиолог назвал 3 популярных способа снижения давления и действительно ли они работают

Высокое артериальное давление может быть сложным состоянием, которое трудно нормализовать. Врач назвал распространенные домашние способы и действительно ли они помогают.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
Одним из таких домашних способов является стакан лимонного сока натощак. Обычно его рекомендуют как простой способ "запустить" метаболизм и помочь сбросить килограммы.
К тому же есть утверждение, что мятный напиток снижает высокое кровяное давление, благодаря свойствам ментола в его листьях расширять сосуды. Однако, эксперт опроверг эту теорию.
Он объяснил, что уровень ментола в напитке слишком низкий, чтобы иметь какое-то сильное влияние на организм.
Однако более действенным является эфирное масло мяты перечной, которое может снизить артериальное давление.
К тому же, чтобы снизить головную боль, масло мяты втирают в виски, затылок. Масло уменьшает головокружение, ослабляет проявления морской болезни.
Однако кардиолог предупредил, что эти домашние средства не могут заменить лекарства для снижения артериального давления, которые назначены врачом.
Важно знать, что гидратация и физические упражнения также имеют определенное влияние на давление.
"Йога или медитация могут помочь снизить артериальное давление в краткосрочной перспективе, используя техники глубокого дыхания, среди прочего. Снижение стресса и физическая активность или упражнения считаются чрезвычайно полезными для высокого кровяного давления", - добавил кардиолог.
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