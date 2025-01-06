Кардиолог назвал 3 популярных способа снижения давления и действительно ли они работают

Стаканы лимонного сока натощак

Одним из таких домашних способов является стакан лимонного сока натощак. Обычно его рекомендуют как простой способ "запустить" метаболизм и помочь сбросить килограммы.

Мятный чай снижает давление?

К тому же есть утверждение, что мятный напиток снижает высокое кровяное давление, благодаря свойствам ментола в его листьях расширять сосуды. Однако, эксперт опроверг эту теорию.

Он объяснил, что уровень ментола в напитке слишком низкий, чтобы иметь какое-то сильное влияние на организм.

Эфирное масло мяты перечной

Однако более действенным является эфирное масло мяты перечной, которое может снизить артериальное давление.

К тому же, чтобы снизить головную боль, масло мяты втирают в виски, затылок. Масло уменьшает головокружение, ослабляет проявления морской болезни.

Однако кардиолог предупредил, что эти домашние средства не могут заменить лекарства для снижения артериального давления, которые назначены врачом.

Важно знать, что гидратация и физические упражнения также имеют определенное влияние на давление.

"Йога или медитация могут помочь снизить артериальное давление в краткосрочной перспективе, используя техники глубокого дыхания, среди прочего. Снижение стресса и физическая активность или упражнения считаются чрезвычайно полезными для высокого кровяного давления", - добавил кардиолог.