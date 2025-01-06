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Кардиолог назвал 3 популярных способа снижения давления и действительно ли они работают

Названы домашние средства, которые могут нормализовать высокое давление (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Высокое артериальное давление может быть сложным состоянием, которое трудно нормализовать. Врач назвал распространенные домашние способы и действительно ли они помогают.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.

Стаканы лимонного сока натощак

Одним из таких домашних способов является стакан лимонного сока натощак. Обычно его рекомендуют как простой способ "запустить" метаболизм и помочь сбросить килограммы.

Мятный чай снижает давление?

К тому же есть утверждение, что мятный напиток снижает высокое кровяное давление, благодаря свойствам ментола в его листьях расширять сосуды. Однако, эксперт опроверг эту теорию.

Он объяснил, что уровень ментола в напитке слишком низкий, чтобы иметь какое-то сильное влияние на организм.

Эфирное масло мяты перечной

Однако более действенным является эфирное масло мяты перечной, которое может снизить артериальное давление.

К тому же, чтобы снизить головную боль, масло мяты втирают в виски, затылок. Масло уменьшает головокружение, ослабляет проявления морской болезни.

Однако кардиолог предупредил, что эти домашние средства не могут заменить лекарства для снижения артериального давления, которые назначены врачом.

Важно знать, что гидратация и физические упражнения также имеют определенное влияние на давление.

"Йога или медитация могут помочь снизить артериальное давление в краткосрочной перспективе, используя техники глубокого дыхания, среди прочего. Снижение стресса и физическая активность или упражнения считаются чрезвычайно полезными для высокого кровяного давления", - добавил кардиолог.

 

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Артерильное давлениеЗдоровье