Кардіолог розповіла, чому після 30 років різко підвищується тиск

Різкі перепади тиску можуть виникати з віком та повинні насторожити людину. Кардіолог назвала причини, через які підіймається тиск після 30 років.

Що призводить до високого тиску

За словами кардіолога Наталії Іванюк, 80% з віком стануть гіпертоніками.

"Часто пацієнти кажуть: "лікарю, але ж раніше такого не було?" Дуже часто це стосується саме артеріального тиску, тобто його підвищення. А кажуть це на прийомі молоді пацієнти, яким 25-35 років", - додала медик.

Серед причин, чому низький тиск у молодості може перетворитися на високий із віком, виокремлюють:

зменшення еластичності судин

порушення регуляції тонусу судин

атеросклероз

зміни в роботі нирок та гормональні зміни

низька фізична активність

Як уникнути гіпертонії

Лікар пояснила, що гіпертонія спадково не передається.

Щоб уникнути проблем із тиском:

не паліть

контролюйте вагу (ІМТ - 25).

дотримуйтеся здорового харчування (до 5 г солі на добу, менше цукру, шкідливих жирів і фастфуду)

обовʼязково займайтеся фізичною активністю

вживайте достатньо води (- 1,5 л/добу)

уникайте стресу (психолог чи психотерапевт можуть допомогти)

спіть щонайменше 7-8 годин на добу

мінімізуйте вживання алкоголю та енергетиків

не приймайте різні БАДи, ліки, трави та чаї без лікаря

"Тоді і гіпертонія не дожене вас навіть у 70 років", - додала вона.

Важливо, що багато чого залежить від самого пацієнта і саме щоденні звички мають вирішальний вплив на те, чи розвинеться у вас гіпертонія.

Який тиск вважається підвищеним

Нормальним вважають систолічний (верхній) тиск менше 120 і діастолічний (нижній) тиск менше 80 мм рт. ст.

Артеріальну гіпертензію діагностують у разі постійного підвищення рівня артеріального тиску (АТ):

більше 140 мм рт. ст. (систолічний)

більше 90 мм рт. ст. (діастолічний)

Підвищений артеріальний тиск без належного лікування може призвести до інфаркту, інсульту, ниркової чи серцевої недостатності, погіршення зору та інших ускладнень.