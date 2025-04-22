Названо современное устройство, которое быстро обнаруживает проблемы с сердцем

Ежедневно наше сердце непрерывно работает и не все его нарушения заметны во время короткого визита к врачу. Поэтому холтер ЭКГ является незаменимым инструментом в обнаружении "невидимых" проблем сердечного ритма.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу кардиолога Натальи Иванюк.

Что известно об устройстве

По словам врача, холтер ЭКГ - незаменимое устройство в диагностике аритмии. В частности, это мониторинг работы сердца в реальном времени. Он фиксирует каждый удар сердца: во время сна, стресса, физической активности или даже прогулки с собакой.

Это современное информативное устройство, которое помогает правильно диагностировать и назначать соответствующее лечение. Главная его функция - записать работу сердца за длительный период.

"Некая долговременная запись кардиограммы в реальном времени - когда ходите, спите, едите и занимаетесь спортом. После того, как вы поносили холтер соответствующее время, то врач его расшифровывает и определяет, есть ли у человека аритмия. Именно от этого зависит дальнейшая лечебная тактика", - пояснила кардиолог.

Это устройство имеет электроды и электрические проводники точно так же, как и обычной ЭКГ, но имеет меньше отведений. Кабели подключаются к электродам, которые приклеиваются на кожу грудной клетки с помощью специального медицинского клеевого геля. Электроды проводят сердечную деятельность через провода и попадают на монитор аппарата, где она записывается.

Вы носите небольшой чехол на поясе (ремне), который держит сам аппарат. Важно избегать купания, душа и плавания, пока вы носите аппарат.

Симптомы аритмии

Симптомы аритмии (нарушения сердечного ритма) могут быть разными - от почти незаметных до очень выраженных. Вот основные: