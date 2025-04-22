Названо современное устройство, которое быстро обнаруживает проблемы с сердцем
Ежедневно наше сердце непрерывно работает и не все его нарушения заметны во время короткого визита к врачу. Поэтому холтер ЭКГ является незаменимым инструментом в обнаружении "невидимых" проблем сердечного ритма.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу кардиолога Натальи Иванюк.
Что известно об устройстве
По словам врача, холтер ЭКГ - незаменимое устройство в диагностике аритмии. В частности, это мониторинг работы сердца в реальном времени. Он фиксирует каждый удар сердца: во время сна, стресса, физической активности или даже прогулки с собакой.
Это современное информативное устройство, которое помогает правильно диагностировать и назначать соответствующее лечение. Главная его функция - записать работу сердца за длительный период.
"Некая долговременная запись кардиограммы в реальном времени - когда ходите, спите, едите и занимаетесь спортом. После того, как вы поносили холтер соответствующее время, то врач его расшифровывает и определяет, есть ли у человека аритмия. Именно от этого зависит дальнейшая лечебная тактика", - пояснила кардиолог.
Это устройство имеет электроды и электрические проводники точно так же, как и обычной ЭКГ, но имеет меньше отведений. Кабели подключаются к электродам, которые приклеиваются на кожу грудной клетки с помощью специального медицинского клеевого геля. Электроды проводят сердечную деятельность через провода и попадают на монитор аппарата, где она записывается.
Вы носите небольшой чехол на поясе (ремне), который держит сам аппарат. Важно избегать купания, душа и плавания, пока вы носите аппарат.
Симптомы аритмии
Симптомы аритмии (нарушения сердечного ритма) могут быть разными - от почти незаметных до очень выраженных. Вот основные:
- ощущение "перебоев" в сердце: сердце бьется слишком быстро, медленно или нерегулярно
- головокружение или потеря сознания
- одышка
- слабость или усталость
- боль или дискомфорт в груди
- тревожность или чувство паники
- потливость
- бледность или синюшность кожи
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