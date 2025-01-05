Кардіолог назвала 8 вправ, які корисні для серця та судин

Чим корисні кардіотренування

Кардіотренування - це циклічне виконання динамічних вправ протягом тривалого часу і без довгих перерв на відпочинок, коли биття серця може повернутися до показників, типових стану спокою перед тренуванням.

За словами кардіолога Наталії Іванюк, займатися спортом корисно для здоров'я, але це завжди треба робити це з розумом.

Кардіо не лише тренує серцево-судинну систему, а й допомагає знизити рівень стресу, покращити метаболізм, нормалізувати вагу та підвищити витривалість.

"Я як лікар кардіолог дуже рекомендую. Якщо ви обрали спортзал, наприклад, то обирати такі тренажери, як орбітрек, бігова доріжка та велосипед. Тобто ті тренажери, які забезпечують кардіонавантаження", - пояснила вона.

Такі тренування тренують дихальну систему, серце і судини. Щоб кардіотренажер був вам на користь, треба на ньому займатися не менше 40 хвилин. Також можна потрошки збільшувати кут нахилу бігової доріжки або швидкість і потужність велотренажера або орбітрека.

Щоб кардіотренування були максимально ефективними, варто:

займатись 2-3 рази на тиждень

тривалість 1 заняття - 20-60 хвилин

поєднувати кардіо з силовими вправами для досягнення комплексного ефекту

Види кардіонавантажень в залі:

ходьба

біг

велосипед

степпер

бокс

стрибки на платформу

скакалка

гребля

Важливо перед тренуванням не забувати робити розминку, а після - заминку, щоб уникнути травм і підтримувати м’язи у тонусі.