Кардиолог назвала 8 упражнений, которые полезны для сердца и сосудов

Кардиотренировки не только способствуют похудению, но и полезны для сердца и развивают дыхательную и сердечно-сосудистую систему. Кардиолог назвала упражнения, которым стоит отдавать предпочтение в спортзале.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как часто нужно выполнять кардио-упражнения, чтобы не навредить здоровью.
Кардиотренировка - это циклическое выполнение динамических упражнений в течение длительного времени и без долгих перерывов на отдых, когда биение сердца может вернуться к показателям, типичным состоянию покоя перед тренировкой.
По словам кардиолога Натальи Иванюк, заниматься спортом полезно для здоровья, но это всегда надо делать это с умом.
Кардио не только тренирует сердечно-сосудистую систему, но и помогает снизить уровень стресса, улучшить метаболизм, нормализовать вес и повысить выносливость.
"Я как врач кардиолог очень рекомендую. Если вы выбрали спортзал, например, то выбирать такие тренажеры, как орбитрек, беговая дорожка и велосипед. То есть те тренажеры, которые обеспечивают кардионагрузку", - объяснила она.
Такие тренировки тренируют дыхательную систему, сердце и сосуды. Чтобы кардиотренажер был вам на пользу, надо на нем заниматься не менее 40 минут. Также можно понемногу увеличивать угол наклона беговой дорожки или скорость и мощность велотренажера или орбитрека.
Чтобы кардиотренировки были максимально эффективными, стоит:
Виды кардионагрузок в зале:
Важно перед тренировкой не забывать делать разминку, а после - заминку, чтобы избежать травм и поддерживать мышцы в тонусе.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Cleveland clinic и Instagram-страница кардиолога Натальи Иванюк.