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Кардиолог назвала 8 упражнений, которые полезны для сердца и сосудов

Чем полезны кардиотренировки для сердца (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Кардиотренировки не только способствуют похудению, но и полезны для сердца и развивают дыхательную и сердечно-сосудистую систему. Кардиолог назвала упражнения, которым стоит отдавать предпочтение в спортзале.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как часто нужно выполнять кардио-упражнения, чтобы не навредить здоровью.

Чем полезны кардиотренировки

Кардиотренировка - это циклическое выполнение динамических упражнений в течение длительного времени и без долгих перерывов на отдых, когда биение сердца может вернуться к показателям, типичным состоянию покоя перед тренировкой.

По словам кардиолога Натальи Иванюк, заниматься спортом полезно для здоровья, но это всегда надо делать это с умом.

Кардио не только тренирует сердечно-сосудистую систему, но и помогает снизить уровень стресса, улучшить метаболизм, нормализовать вес и повысить выносливость.

"Я как врач кардиолог очень рекомендую. Если вы выбрали спортзал, например, то выбирать такие тренажеры, как орбитрек, беговая дорожка и велосипед. То есть те тренажеры, которые обеспечивают кардионагрузку", - объяснила она.

Такие тренировки тренируют дыхательную систему, сердце и сосуды. Чтобы кардиотренажер был вам на пользу, надо на нем заниматься не менее 40 минут. Также можно понемногу увеличивать угол наклона беговой дорожки или скорость и мощность велотренажера или орбитрека.

Чтобы кардиотренировки были максимально эффективными, стоит:

  • заниматься 2-3 раза в неделю
  • продолжительность 1 занятия - 20-60 минут
  • сочетать кардио с силовыми упражнениями для достижения комплексного эффекта

Виды кардионагрузок в зале:

  • ходьба
  • бег
  • велосипед
  • степпер
  • бокс
  • прыжки на платформу
  • скакалка
  • гребля

Важно перед тренировкой не забывать делать разминку, а после - заминку, чтобы избежать травм и поддерживать мышцы в тонусе.

Ранее мы сообщали о 6 упражнениях, которые укрепляют пресс и полезны для спины.

Также мы писали о полезных для сердца упражнениях, которые нужно выполнять после 30 лет.

При написании материала использовались следующие источники: сайты Cleveland clinic и Instagram-страница кардиолога Натальи Иванюк.

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