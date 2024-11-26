Лікар назвав корисні для серця вправи, які потрібно виконувати після 30 років

Активність є важливою частиною здорового способу життя. Після 30 років лікар рекомендує виконувати ряд вправ, таких як кардіотренування та силові вправи для покращення здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok -сторінку лікаря Кунала Суда.

Що варто робити після 30 років

Лікар назвав переваги, пов’язані з силовими тренуваннями, які включають зниження ризику серцево-судинних захворювань і діабету 2 типу.

"М’язова маса відіграє вирішальну роль у підтримці справді здорового тіла, особливо з віком. Починаючи з 30 років, усі природно втрачаємо близько 3-5% м’язів і це може призвести до таких проблем, як слабкість і ще більший ризик падінь", - йдеться у повідомленні.

Силові тренування можуть бути потужним засобом проти цього процесу. М’язи допоможуть підтримувати повсякденну діяльність, наприклад вставати зі стільця, і зменшать ризик переломів і ризик хронічних захворювань, таких як діабет і хвороби серця.

Це матиме ще більше значення з віком, тому що м’язи не тільки підтримують рух, але й стимулюють метаболізм та підвищують психічну стійкість.

Дорослим варто принаймні два дні на тиждень працювати над усіма основними групами м’язів, включаючи стегна, ноги, спину, груди, живіт, руки та плечі.

Вправи слід виконувати до такого рівня, коли буде важко зробити ще одне повторення без сторонньої допомоги.

Силові вправи не обов’язково виконувати в тренажерному залі, хоча підняття ваги і використання резистентних стрічок можуть бути хорошими варіантами.

Чи можна займатися спортом пізно ввечері

Вечірні фізичні вправи не позначаються негативно на якості нічного сну. Однак тут варто звернути увагу на певний важливий момент.

Якщо займатися інтенсивними тренуваннями менше ніж за годину до сну, то це може погіршити сам процес засипання. Саме тому варто робити вправи не раніше ніж за 90 хвилин до часу, коли ви лягаєте в ліжко.